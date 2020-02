Meregalli: "Lascio che mettano la Yamaha tra i favoriti"

Si respira aria di grande ottimismo in casa Yamaha. Le M1 hanno comandato quattro delle prime cinque giornate dei test invernali con Fabio Quartararo, ma c'è anche un Maverick Vinales che sembra il pilota accreditato del passo migliore sia sul tracciato di Sepang che su quello di Losail.

Il team manager Massimo Meregalli ha quindi tracciato un bilancio molto positivo di questo pre-campionato, intervenendo ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Per ora è un altro test positivo dopo quello della Malesia. Ci aspettavamo delle conferme, perché nel primo test eravamo andati molto bene, ma il circuito di Sepang è sempre stato favorevole alla Yamaha. Qualche dubbio quindi lo avevamo" ha detto Meregalli.

"Invece anche qui abbiamo cominciato subito bene e stiamo avendo le conferme che cercavamo. Tutti i particolari nuovi che abbiamo provato ci hanno dato buoni riscontri e questo per ora è molto confortante" ha aggiunto.

Un quadro che, viste anche le difficoltà che sembrano avere in questo momento Honda e Ducati, sembra aver proiettato la Yamaha in cima alla lista dei favoriti, almeno per quanto riguarda le prime gare della stagione.

"Sicuramente è stato un parto molto lungo, perché forse abbiamo impiegato due anni per arrivare dove siamo in questo momento. Lascio che ci mettano tra i favoriti, perché abbiamo iniziato veramente bene" ha detto Meregalli con un sorriso.

"Ma abbiamo anche finito bene, perché dalla seconda metà della scorsa stagione abbiamo fatto dei grossi miglioramenti. Con il nuovo telaio ed il nuovo motore avevamo iniziato ad ottenere dei buoni riscontri sia a Valencia che a Jerez".

"Con il motore abbiamo un passo avanti, forse non ancora abbastanza, però siamo migliorati in tante altre aree e possiamo veramente pensare di avere un pacchetto molto competitivo" ha concluso.