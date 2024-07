MotoGP | Uccio, il "Robin" di Valentino che vola con le sue ali

“Nessuno vuole essere Robin”, canta Cesare Cremonini in una delle sue celebri canzoni. Invece qualcuno che il ruolo di “Robin” l’ha voluto c’è. E l’ha ricoperto sempre a testa alta. Alessio Salucci, molto più semplicemente “Uccio”, è stato il braccio destro di Valentino Rossi, la sua ombra, il suo “angelo custode” durante tutta la sua carriera.

Oggi quel “Robin” racconta una storia a sé: responsabile del team Pertamina Enduro VR46, Uccio raccoglie l’eredità importantissima del Dottore, che nella sua nuova vita guarda la crescita del suo progetto, portato avanti anche dal suo amico fidato. Il passato, le scelte di cuore... L'amicizia è il filo conduttore del percorso di Uccio, che così si è raccontato a Motorsport.com.

Marco l’anno scorso ha scelto di rimanere nel team VR46. Quest’anno ha deciso invece di fare il salto a un team factory. Aver risolto il futuro può aiutarlo ad avere la mente libera e concentrarsi sulla crescita?

“L’anno scorso siamo stati coerenti sia noi che lui, che ci ha scelti preferendoci di fatto a un altro team satellite. Noi siamo qui per portare i piloti dell’Academy nei team ufficiali, ma anche per vincere, perché siamo qui per fare delle belle stagioni e regalare a chi investe in questo progetto delle emozioni. Adesso gli è arrivata un’offerta da un team factory vero, sono contento per lui e credo che abbia fatto la scelta giusta”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Cosa ti mancherà di più di Marco?

“Mi mancherà tanto! Marco lo conosco da quando è piccolo, mi mancherà il suo voler bene al progetto. Non sono tanti i piloti che si affezionano e ci mancherà la mattina quando arriva che ride e scherza. Mancherà forse più al team perché io lo vedo a casa! Poi gli ho detto che per qualsiasi cosa noi saremo comunque qui. Non dobbiamo dimenticarci che fuori dalle gare c’è una vita normale, io gli sono molto affezionato”.

Indipendentemente dai piloti, in questi anni abbiamo visto una crescita del team non solo in termini tecnici. Sembra che stiate riportando nella squadra quello che siete stati tu e Valentino per tanti anni…

“Credo che sia proprio così. Ma non lo facciamo apposta, noi siamo proprio così. Se volessimo diventare dei manager, perderemmo la strada. Non siamo capaci di fare altro che quello che stiamo facendo adesso, ovvero mettere i piloti sempre al centro dell’attenzione. Anche troppo a volte, me ne rendo conto. Ma se io voglio fare come gli altri, facciamo i danni come la grandine! Non facciamo le corse per business, anche se il gioco deve stare in piedi. Ma queste cose le facciamo per passione, a Valentino non l’ha chiesto nessuno di fare il team”.

Quando ormai dieci anni fa Valentino ha avuto l’idea di creare l’Academy, vi sareste mai immaginati di arrivare qui e di lottare anche per il titolo l’anno scorso con Bezzecchi?

“Non ce lo saremmo mai aspettati, se ti dicessi che me lo fossi aspettato sarei scemo. Sapevamo di avere dei ragazzi che potevano andare forte, sapevamo di avere tanta esperienza da mettere a loro disposizione grazie a Vale. Però da lì a pensare di giocarsi il mondiale o avere dei piloti ufficiali in MotoGP… Ci fa molto piacere e speriamo che i ragazzi siano contenti”.

Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sei una persona molto emotiva che guarda molto il lato umano, andando anche al di là del talento e della tecnica. Il distacco da Marco sicuramente avrà avuto un peso, così come quello di Luca Marini l’anno scorso. Ma tu hai già vissuto un distacco importante qualche anno fa, il ritiro di Vale…

“Adesso non voglio fare ‘il libro cuore’, ma quando Vale ha smesso di correre è stato molto emotivo. Lui poi mi ha dato un po’ di tempo per decidere se continuare con lui e spostarmi alle auto o portare avanti questo progetto, mi sono preso il mio tempo per pensarci. Ma gli ho detto di voler continuare qui, perché stavamo facendo una cosa bella, una decisione istintiva proprio come sono io. Poi il 2022 è stato tosto, inoltre lui mancava, io invece le gare le ho sempre fatte con lui! Però poi vedi tutto questo che abbiamo fatto e ti riempie il cuore. Siamo riusciti a gestirla bene, soprattutto a livello di amicizia, quindi ci siamo visti ancora più di prima. Poi vedo lui quanto è partecipe in questo progetto, mi piace e se tornassi indietro rifarei questa scelta. Per quanto riguarda i piloti, noi dobbiamo fare lo step. Il progetto è quello di farli vincere qua, il mio obiettivo è raggiunto. Poi magari da fuori sembra che ci sia il distacco, ma fuori dalle piste li vedo tutti i giorni. Il rapporto va avanti”.

Alessio "Uccio" Salucci Foto di: Media VR46

Tornando alla tua scelta: il fatto di rimanere in MotoGP con questo progetto e seguire i ragazzi dell’Academy, quanta crescita ha rappresentato per te? Sei arrivato insieme a Vale che eravate due ragazzini, siete cresciuti insieme e sei stato il suo “angelo custode”. Ora sei Uccio anche senza Valentino. La vedi come una sorta di rivincita e di risposta ai detrattori?

“Io e Vale quando siamo arrivati qui in questo paddock eravamo due scappati di casa, altroché (ride, ndr)! Abbiamo provato l’avventura ed è andata abbastanza bene! La rinvicita? No, non ci ho mai pensato a questa cosa. Se avessi dovuto pensare a quelli che parlavano male di me, a 20 anni dovevo impiccarmi! Mi hanno massacrato in lungo e in largo sempre. Poi per fortuna cresci… Mio padre mi dice sempre che quando ti guardi allo specchio e vai a dormire sereno, il tuo compito l’hai fatto! Non ho mai pensato a questa cosa, mi sentivo di poter dare tanto a questo progetto, che ho avviato nel 2014 e di continuarlo. Ora mi fa piacere che molta gente mi ferma e non sono più l’amico di Vale, ma sono il responsabile del progetto MotoGP. Ma non perché non voglio essere amico di Vale, ma perché anche da fuori di percepisce il grande lavoro che stiamo facendo”.

Un po’ come la canzone di Cesare Cremonini, “Nessuno vuole essere Robin”…

“Il grande Cesare! Ma infatti lui mi ha detto che quando l’ha scritta mi pensava! Mi ha raccontato che quando ha scritto due o tre passaggi, gli sono venuto in mente. Quindi c’è un po’ di noi in quella canzone”.