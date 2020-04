Mercato MotoGP: solo 5 piloti hanno già il contratto per il 2021

In collegamento live attraverso i social network, Alex Rins e Davide Brivio hanno annunciato questa mattina il rinnovo del contratto del pilota spagnolo con la Suzuki fino alla fine del 2022.

In questo modo, il #42 entra a far parte di un gruppo selezionato di soli cinque piloti della MotoGP a cui è assicurato un futuro al di là della turbolenta stagione 2020, sospesa per il momento dalla crisi globale della COVID-19.

Marc Márquez ha annunciato il suo rinnovo con la Honda per quattro stagioni, fino alla fine del 2024, garantendosi praticamente un'intera carriera sportiva sotto l'ombrello della HRC.

La Yamaha, che è stata la prima squadra a fare una mossa, ha annunciato in 24 ore il rinnovo di Maverick Viñales e la firma di Fabio Quartararo per la squadra ufficiale, entrambi fino alla fine del 2022.

Un altro pilota con un contratto in vigore oltre quest'anno è Tito Rabat, che ha raggiunto un accordo con Avintia nel luglio 2019 per due stagioni, fino alla fine del 2021.

Un altro che si aggiungerà presto alla lista dei rinnovi è Joan Mir: il giovane talento della Suzuki continuerà con la sua squadra attuale, come Rins, per altre due stagioni, fino alla fine del 2022.

I restanti 16 devono negoziare il loro futuro nel bel mezzo di una stagione sospesa, con il mercato dei piloti praticamente congelato e molte incognite da risolvere.

Una delle più importanti, senza dubbio, è la decisione di Valentino Rossi, che deve decidere se continuerà a correre nonostante la Yamaha abbia chiuso le porte della squadra ufficiale. Se continuerà, dovrebbe farlo nel Team Petronas, che attende la sua decisione per progettare il team del 2021.

Un'altra scelta cruciale è quella che attende la Ducati, che con gli altri top rider che hanno già rinnovato, deve decidere se continuare o meno con Andrea Dovizioso, che nella stagione 2021 avrà 35 anni.

I fratelli Pol e Aleix Espargaró, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Danilo Petrucci e Johann Zarco sono i pezzi più interessanti sul mercato, ma anche quelli che hanno più probabilità di potersi muovere in caso di mosse importanti.

Un altro fattore che viene condizionato dalla sospensione della stagione, sono i giovani piloti come Alex Marquez, Brad Binder, Iker Lecuona, che hanno firmato per un anno e devono dimostrare, in quel periodo, il loro valore per guadagnarsi il rinnovo, cosa che, al momento, nessuno può fare.

Team Pilota Età Contratto Repsol Honda Marc Márquez Alex Márquez 27 anni 24 anni Fino al 2024 Fino al 2020 Ducati Andrea Dovizioso Danilo Petrucci 34 anni 29 anni Fino al 2020 Fino al 2020 Yamaha Maverick Viñales Valentino Rossi 25 anni

41 anni Fino al 2022 Fino al 2020 Suzuki Alex Rins Joan Mir 25 anni 22 anni Fino al 2022 Fino al 2020 KTM Pol Espargaró Brad Binder 28 anni 24 anni Fino al 2020 Fino al 2020 Aprilia Aleix Espargaró Andrea Iannone 30 anni 30 anni Fino al 2020 Fino al 2020 Pramac Ducati Jack Miller Pecco Bagnaia 25 anni 23 anni Fino al 2020 Fino al 2020 Tech3 KTM Miguel Oliveira Iker Lecuona 25 anni 20 anni Fino al 2020 Fino al 2020 Petronas Yamaha Fabio Quartararo Franco Morbidelli 21 anni

25 anni Fino al 2022* Fino al 2020 Avintia Ducati Tito Rabat Johann Zarco 30 anni

29 anni Fino al 2021 Fino al 2020 LCR Honda Cal Crutchlow Takaaki Nakagami 34 anni 28 anni Fino al 2020 Fino al 2020

* Quartararo ha ancora un anno di contratto con Petronas, poi ha firmato con il team ufficiale Yamaha per il 2021 ed il 2021

