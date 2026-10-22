Ultime notizie

MotoGP Australia

Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"

Il pilota dell'Aprilia arriva in Australia da leader del campionato del mondo, ma con previsioni di pioggia, senza esperienza con la moto di Noale su questo circuito e senza aver girato sul bagnato da molto tempo.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 22 ott 2026, 08:04

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per un altro fine settimana Jorge Martin arriva ad un Gran Premio, questa volta quello d'Australia, in testa alla classifica generale del campionato, come è stato praticamente sempre dall'estate, quando gli errori del suo compagno Marco Bezzecchi lo hanno inserito nella lotta per un campionato che, a inizio anno, pochi pensavano potesse contendere.

Questo giovedì, alla vigilia del weekend di Phillip Island, una gara che non ha mai vinto, nonostante sia salito tre volte sul podio e nel 2023, quando era in testa in solitaria, sia rimasto senza gomme nel finale, chiudendo quinto, Martin ha ricordato che quella di questa domenica sarà l'ultima gara della MotoGP sull'iconico tracciato a sud di Melbourne.

"Sono pronto perché sia l'ultima Phillip Island, dove sono sempre stato veloce anche se non ho mai girato qui con l'Aprilia", ha ricordato lo spagnolo, che ha subito molteplici infortuni nel 2025 e ha saltato quasi tutta la stagione. "Sono sempre in svantaggio sotto questo aspetto", ha aggiunto a proposito del fatto che quest'anno sta scoprendo la maggior parte delle piste in sella alla RS-GP.

"Il circuito è incredibile e mi mancherà molto", aggiunge il leader del campionato, con due punti di vantaggio su Marc Marquez.

Oltre al pilota della Ducati e al resto dei rivali, Martin dovrà lottare anche contro le condizioni, visto che è prevista pioggia per tutto il fine settimana, su un circuito dove il meteo gioca un ruolo fondamentale.

"Non posso controllare il meteo, devo semplicemente adattarmi a ciò che avremo, come tutti", ha spiegato il madrileno, consapevole che la pioggia può essere un handicap importante per lui. "Non ricordo quando sia stata l'ultima volta che ho girato con l'Aprilia sul bagnato", assicura.

Uno dei punti importanti del fine settimana è la decisione della MotoGP di mantenere il GP del Qatar in calendario, previsto per il prossimo 8 novembre, nonostante l'instabilità nella zona. Martin ha mantenuto un profilo diplomatico al riguardo.

"Io voglio andare in Qatar perché il circuito è incredibile, e credo nel campionato e in ciò che decidono coloro che lo gestiscono", ha dichiarato il madrileno.

Tra i piloti esiste un dialogo e la maggioranza ritiene che non si dovrebbe viaggiare in una zona dove è in corso un conflitto bellico, per quanto Martin non voglia spendere energie su qualcosa che non può controllare. "Nessuno ha detto che non ci andremo. È una gara in più. Se andiamo, bene; se no, va bene lo stesso. Se l'organizzazione decide che andremo, sarà perché la nostra sicurezza è garantita", confida lo spagnolo.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Oriol Puigdemont





MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"





La MotoGP conferma ai team la sua intenzione di disputare il Gran Premio del Qatar



MotoGP



MotoGP



Qatar



2 g



La MotoGP conferma ai team la sua intenzione di disputare il Gran Premio del Qatar





MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR

More from

Jorge Martin





MotoGP | Marquez valorizza il livello del suo rivale per il titolo: "Martin è un vero talento"



MotoGP



MotoGP 3 g



MotoGP | Marquez valorizza il livello del suo rivale per il titolo: "Martin è un vero talento"





MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



8 g



MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"





MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia



MotoGP



MotoGP



Indonesia



9 g



MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar



MotoGP



MotoGP 7 g



MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar





MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



9 g



MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"





MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

Ultime notizie





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



28 min



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"





F1 | Ferrari: ad Austin una livrea ai raggi X per raccontare come nasce una monoposto



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



49 min



F1 | Ferrari: ad Austin una livrea ai raggi X per raccontare come nasce una monoposto





MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"





Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



1 h



Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti