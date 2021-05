Martin resta nella lista degli infortunati per il Mugello

La entry list ufficiale del Gran Premio d'Italia della settimana prossima al Mugello prevede l'aggiunta di Michele Pirro come wild card per la Ducati, mentre Jorge Martin, il rookie che si è infortunato in un brutto incidente a Portimao, non è incluso.

Martin appare sotto la voce "fuori per infortunio", con accanto l'indicazione "sostituito da TBA", che significa che si è ancora in attesa di sapere chi lo sostituirà nella gara di casa del marchio di Borgo Panigale.

Per il momento, il pilota non esclude la sua presenza e continua ad allenarsi al massimo per cercare di tornare la prossima settimana. Questo venerdì, Martin dovrà sottoporsi ad una visita di controllo a Barcellona, con i medici che lo hanno operato che dovranno valutare il decorso del suo recupero e se sia prudente per lui tornare su una moto da corsa o meno.

Anche se il desiderio dello spagnolo è di rientrare il più presto possibile, il ritorno di Martin dipenderà dagli esami di venerdì e, in definitiva, dalla visita a cui dovrà sottoporsi giovedì prossimo se alla fine deciderà di partire alla volta del Mugello.

Per il momento, Pirro, che è il collaudatore del marchio bolognese, è iscritto per la Ducati, che dovrebbe schierare una terza moto Rossa per il Gran Premio di casa. Un'altra opzione, se Martin non recupererà, lo potrebbe vedere in sella alla moto dello spagnolo, visto che il regolamento impone a Pramac di avere due piloti.

Nelle ultime due gare è stato Tito Rabat a sostituire Martin, anche se la gara del Mugello coincide con un evento del Mondiale SBK, nel quale è impegnato il catalano quest'anno. Questo quindi complica un suo impiego, anche se lo stesso Tito non ha escluso questa possibilità.

Martin si è infortunato lo scorso 17 aprile a Portimao e successivamente è stato sottoposto a tre diversi interventi chirurgici. Un vero peccato per lo spagnolo, che aveva già lasciato in segno in MotoGP, conquistando la pole position ed il gradino più basso del podio nella sua seconda gara nella classe regina, il Gran Premio di Doha.

