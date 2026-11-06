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MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"

Infortunato al radio della mano destra, Jorge Martin è riuscito a salvare la prima giornata del GP del Qatar superando il taglio per la Q2, che era l'obiettivo principale in questo avvio di fine settimana.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 6 nov 2026, 20:41

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Jorge Martin non vuole andare oltre il giorno per giorno. Il pilota dell'Aprilia è arrivato in Qatar con l'obiettivo di portare la lotta per il Mondiale fino all'ultima gara, ma consapevole che il suo infortunio alla mano destra può limitarlo in questo intento. Per il momento, questo venerdì, nell'apertura del Gran Premio, ha compiuto il primo passo, che non era altro che superare il taglio ed entrare direttamente in Q2, cosa che gli faciliterà il lavoro in vista di sabato.

"Sembra che il polso reggerà, domenica ci sono molti giri e sarà un'incognita, ma oggi mi sono sentito molto meglio che in Malesia la settimana scorsa, davvero. Se avessi avuto queste sensazioni lì, avrei provato a correre, ma allora l'infortunio era molto recente. Ho notato molto il miglioramento degli ultimi giorni", ha spiegato.

"La perdita di fiducia dopo la caduta in Australia è chiaro che è stata molto grande. Questa mattina, anche se il feeling non era negativo, non avevo quel qualcosa in più per forzare in curva. Però poco a poco mi sono sentito meglio e nel pomeriggio abbiamo fatto un passo avanti. La moto va bene su questo circuito e io mi sento sempre meglio. Ho fatto il mio record personale in Qatar, quindi non è affatto male", ha detto in riferimento all'1'51"041 con cui ha chiuso la sessione serale

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

In vista di questo sabato, il pilota spagnolo non vuole fare troppe previsioni. "Voglio vedere come mi alzo, mi piacerebbe fare un passettino in più. Dalla FP1 alla Practice ho notato un miglioramento, quindi se posso avanzare ancora un po' credo di non essere così lontano dal gruppo dei piloti più veloci".

"Spero di poter fare un buon time attack, che è ciò in cui soffro di più in questo momento, andare al limite. Se riesco a fare una buona qualifica e partire dalle prime due file sarebbe un buon risultato per provare a fare punti".

Finora, a causa dell'infortunio, il punto debole di Martin erano le staccate forti, qualcosa che è cambiato questo venerdì. "La frenata in questo momento è il meno, sono molto più difficili i cambi di direzione, quando sono molto piegato mi fa male anche lì. Mi sto già abituando a guidare con tutto questo dolore. Potrebbe darsi che il polso ne risenta, ma spero che con le terapie che stiamo facendo migliori un po'".

"Fisicamente sto bene, ma noto che sto compensando con il resto del corpo la forza che non posso esercitare con la mano e questo fa sì che mi faccia parecchio male la schiena", ha concluso.

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