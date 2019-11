Márquez: “Zarco deve farsi vedere, può entrare in top 10”

Marc Marquez, che si è laureato Campione del Mondo con quattro gare d’anticipo, sembra essere già entrato nel 2020 per la mentalità; vuole lottare e continuare a vincere ogni gara per evitare che i propri avversari lo possano insidiare e mettere in discussione la sua condizione di campione.

Questo fine settimana in Australia il pilota Honda andrà a caccia del suo 11esimo trionfo della stagione e continuare a salire sul podio, dove quest’anno è mancato solamente una volta, ad Austin. Ma lo spagnolo è consapevole del fatto che la pista di Phillip Island si adatta meglio alle condizioni dei propri rivali rispetto a quanto non sia favorevole alla propria moto.

Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, Marquez non fa proclami e come obiettivo si pone il podio, considerando che la configurazione della pista, sulla carta, non favorisce la Honda: “Phillip Island è un tracciato che sembra fatto su misura per Yamaha e Suzuki, che possono mettere in risalto i propri punti forti. Faremo il possibile per salire sul podio”.

Ma la notizia del fine settimana è il ritorno di Johann Zarco, che debutterà in sella alla Honda del team LCR. Tuttavia, è consapevole del fatto che il suo nuovo compagno di marca non avrà vita facile: “La top 10 per Zarco sarebbe un buon obiettivo. Questa è una situazione della sua carriera sportiva in cui deve farsi vedere per mettere in chiaro il fatto che merita una seconda opportunità. Un fine settimana molto difficile attende Zarco, ma credo che possa riuscire ad essere fra i primi dieci”.

Infine, quando a Marc è stato chiesto di definire il tracciato australiano, ha risposto: “Questa è una pista che si può definire con tre parole: veloce, con un panorama e dove serve fegato”.