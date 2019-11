Márquez: "Voglio restare in Honda perché è la mia famiglia”

Marc Marquez è il pilota più titolato della storia di Honda, con ben sei titoli e 55 vittorie. Lo spagnolo è in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione e ha già avuto contatti con al sua squadra per rinnovarlo. Entrambe le parti hanno manifestato in più occasioni il proprio interesse nel continuare insieme.

Il Campione del mondo in carica è diventato un pilastro per il costruttore giapponese. Inoltre, insieme al titolo piloti, ottenuto grazie alle prestazioni di questa stagione, Honda ha portato a casa il titolo costruttori e ha la possibilità di conquistare la tripla corona all’ultima gara, nonostante il piccolo contributo del suo compagno di squadra Jorge Lorenzo.

Dopo l’ultimo rinnovo e l’ingaggio del maiorchino da parte di Honda, Marquez è diventato il pilota che guadagna di più in MotoGP – circa 14 milioni di euro – e sicuramente la marca nipponica dovrà fare uno sforzo economico per mantenerlo con sé. Tuttavia, il piano economico sembra non essere una priorità per il catalano.

“Essere il pilota che ha vinto di più in MotoGP con Honda è qualcosa di incredibile, voglio continuare a mantenere questa situazione per molti anni, perché questa è la mia famiglia” – ha affermato Marquez martedì in occasione dell’EICMA – “Quando ho iniziato con loro nel 2013 mi hanno dato l’opportunità di diventare un pilota MotoGP e successivamente campione. Quando ero bambino, il mio obiettivo era quello di essere come Doohan, Valentino, Pedrosa e molti grandi piloti che hanno corso con Repsol Honda”.

Vincitore del titolo piloti con quattro gare d’anticipo, Marquez e Honda hanno approfittato delle ultime gare per cominciare a preparare il 2020: “In queste ultime gare iniziamo a lavorare per il 2020, perché il campionato è finito. Abbiamo iniziato a pensare ad alcuni concetti. Honda sta lavorando sodo per migliorare la moto ed essere ancora più competitivi. I nostri rivali miglioreranno, quindi continueremo a lavorare e a fare pressione. Non ci arrenderemo mai, l’obiettivo di Honda è vincere e faremo di tutto per raggiungerlo”.