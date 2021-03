Marquez: tutte le foto e il video del test con la RC213V-S

"Era da molto tempo che non mi divertivo così tanto!". Così Marc Marquez ha riassunto sui social network il test che ha completato ieri al Circuit de Catalunya.

Il pilota della Honda, che si è infortunato il 19 luglio 2020 e non saliva più su una moto a ruote alte dal 26 dello stesso mese, martedì è tornato per la prima volta su un circuito con una supersportiva, la RC213V-S, una moto che ha caratteristiche simili ad una MotoGP, per valutare la sua resistenza fisica ora che è entrato nel tratto conclusivo del suo recupero.

Il test, secondo quanto ha appreso Motorsport.com, è stato più che soddisfacente e il pilota continuerà a lavorare sodo per essere in grado di partecipare alla prima gara del Mondiale, il 28 marzo in Qatar.

Dopo aver diffuso ieri un breve video ed alcune foto della giornata a Montemeló, oggi la Honda ha reso pubblica una galleria completa ed un filmato molto più lungo, che vi potete godere qui.

Gallery: il test di Marc Marquez a Montmeló con la Honda RC213V-S

