Marquez torna nel paddock di MotoGP: "Ma devo essere paziente"

Per la prima volta dal Gran Premio d'Andalusia, disputato il 25 luglio scorso, Marc Marquez è tornato nel paddock di MotoGP e lo ha fatto in quella che, a tutti gli effetti, è la sua gara di casa: il Gran Premio di Catalogna che si disputerà in questo weekend al Montmelo.

Il pilota di Cervera, ancora alle prese con il recupero dalla duplice operazione al braccio destro in seguito alla frattura patita in una caduta al primo gp della stagione, ha fatto visita al team Honda HRC, la sua squadra, riabbracciando i membri della sua squadra e tornando in sella alla sua Honda RC213V, anche se solo in modo statico.

L'entusiasmo nel viso di Marquez era percepibile, sebbene fosse celato in parte dalla doverosa mascherina come previsto dal protocollo sanitario. Una volta fatto visita al suo team, Marc è tornato a casa sua, a Cervera, che si trova in Catalogna.

"E' stato davvero bello tornare nel paddock di MotoGP e vedere il mio team. Chiaramente, abbiamo parlato per telefono, ma mi mancava molto ed è stato bello rivederli, così come rivedere la mia moto!", ha dichiarato Marquez.

"C'era una parte di me che avrebbe voluto correre ancora, specialmente dopo essermi seduto in moto. ma questo è il momento di essere paziente".

"E' stato bello essere qui e parlare non solo con il team, ma anche con Honda per fare piani sul 2021. Avrei voluto correre qui, sulla mia pista di casa in questo fine settimana, ma mi godrò la corsa in tv da casa".