Marquez torna ad allenarsi, ma ha ancora il tutore

48 giorni dopo l'intervento, Marquez ha pubblicato un'immagine sui suoi social network dopo aver completato la prima sessione di cyclette, in cui indossava ancora l'ingombrante tutore che gli abbiamo visto usare negli ultimi mesi. Anche se il pilota Honda non sale in moto dal 25 luglio al Gran Premio d'Andalusia, non è la prima volta che viene visto allenarsi in bicicletta. Durante la convalescenza dopo la seconda operazione aveva già pubblicato alcune immagini anche in viaggio, ma l'evoluzione non è stata soddisfacente e ha portato al cambiamento dei medici, che hanno effettuato a un terzo intervento.

Da quando Marc Márquez è stato sottoposto alla terza operazione il 3 dicembre per la frattura dell'omero del braccio destro nella prima gara della stagione, è rimasto quasi a riposo assoluto. Il sei volte Campione del Mondo di MotoGP infatti ha dovuto sottoporsi ad una terza operazione per riparare la frattura con una nuova placca dopo due precedenti operazioni effettuate dal suo abituale staff medico il 21 luglio e il 3 agosto 2020, senza successo.

Nella terza operazione, effettuata a sorpresa all'Ospedale Internazionale Ruber di Madrid, durata 11 ore ed eseguita dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea García Villanueva, è stata rimossa la placca precedente e ne è stata inserita una nuova con un innesto di osso iliaco cresta con lembo cortico periosteo libero.

Il suo nuovo team medico ha rilevato un'infezione ossea durante l'operazione, che ha tenuto Marquez in ospedale per 10 giorni con trattamento antibiotico, ed è stato dimesso il 13 dicembre. Giovedì scorso, 14 gennaio, Honda ha rilasciato una dichiarazione per informare sull'evoluzione di Marquez dopo essersi recato al Ruber International Hospital per un check-up medico e ha informato che "l'evoluzione clinica e radiografica è stata soddisfacente per il momento dell'evoluzione".

Tuttavia, Marquez prosegue un trattamento antibiotico e un programma di recupero funzionale adattato alla sua situazione clinica. L’otto volte campione del mondo ha ancora un po’ di tempo per tornare alle gare. Per il momento, il primo test pre-campionato è fissato per il 6 marzo in Qatar, dove la stagione inizierà il 28 di quello stesso mese. Anche se mancano più di due mesi, le scadenze di cui gli specialisti hanno parlato dopo l'ultima operazione hanno messo in dubbio la sua presenza.