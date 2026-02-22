Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Marquez: "Sono soddisfatto, posso lottare per la vittoria"

Questo fine settimana Marc Marquez è affetto da un virus che lo ha chiaramente indebolito e che gli ha fatto perdere la concentrazione questo pomeriggio, nell'ultimo giorno dei test di Buriram, causandogli una nuova caduta.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez aveva programmato una simulazione di gara per chiudere la pre-stagione 2026 della MotoGP nel pomeriggio del secondo e ultimo giorno dei test ufficiali a Buriram. Ma la terza caduta del weekend (ieri è caduto due volte) ha impedito al pilota della Ducati di completare il suo programma, dovendosi recare al centro medico, dove hanno escluso qualsiasi lesione oltre al virus che lo sta tormentando da venerdì.

Sebbene non avesse sintomi di deperimento fisico, Marc ha spiegato di sentirsi debole e di non essere ancora tornato in forma a causa del virus, motivo per cui ha perso la concentrazione, cadendo alla curva tre e ponendo fine alla pre-stagione.

"Il piano era di fare la simulazione, ma sono caduto e quindi non sono più tornato in pista", ha spiegato, dopo aver superato la visita medica, ai media presenti in Thailandia.

Marquez ha lasciato la pista con il terzo miglior tempo, superato solo dalle Aprilia di Marco Bezzecchi e di Ai Ogura, che hanno sfruttato la giornata fino alla fine.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Credo di avere ancora margine dal punto di vista fisico, ma abbiamo fatto molti giri. L'incidente è stato causato da una mancanza di concentrazione, ma è anche vero che non sono al massimo della forma fisica a causa dei problemi di stomaco", ha ammesso il catalano.

"Oggi sto un po' meglio, ma il corpo non è tornato come mi aspettavo", ha aggiunto, riferendosi al fatto che non è riuscito a recuperare le forze.

Marc ha spiegato che ora si prenderà 48 ore di riposo per cercare di guarire dal virus e che mercoledì tornerà ad allenarsi per prepararsi al primo Gran Premio dell'anno, che prenderà il via venerdì della prossima settimana con il GP di Thailandia.

Obiettivo: recuperare le energie

"Posso iniziare a lottare per la vittoria", ha detto convinto il pilota della Ducati. "Ho due giorni davanti a me per recuperare fisicamente", ha aggiunto, anche se ha escluso di essere il grande favorito per la vittoria. "No, non posso iniziare dicendo che vincerò, perché prevedo che il weekend del GP sarà più impegnativo dei test. Quindi vedremo. In questo momento ho tre o quattro giorni davanti a me per cercare di recuperare le energie, non la spalla, perché ho iniziato il test e la spalla era a posto".

Marc Márquez, Ducati Team, accidente

Marc Márquez, Ducati Team, incidente

Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

Marc ha fornito alcune indicazioni sul suo stato di forma e sul suo recupero, poiché ha capito che man mano che si infortuna e si riprende, il suo massimo rendimento varia.

"Non so ancora quale sarà il mio cento per cento fisico ora, perché dopo ogni infortunio può cambiare. Ma sono molto contento delle sensazioni che mi trasmette la moto", ha valutato.

Una cosa che si è vista a Sepang e che è stata confermata a Buriram è che Marc, nonostante l'infortunio alla spalla, è riuscito ad essere tra i più veloci.

"Sono soddisfatto perché sono veloce sul giro e ho un buon ritmo", ha detto prima di indicare chi saranno i suoi avversari: "L'Aprilia va molto bene e non solo con Bezzecchi, ma anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia sono stati molto veloci", ha detto prima che, proprio Bezzecchi, polverizzasse il record della pista di Buriram, a pochi minuti dalla fine della sessione (1'28"668).

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Michele Pirro, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Michele Pirro, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Marquez, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Joan Mir, Honda HRC

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jack Miller, Pramac Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

