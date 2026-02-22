MotoGP | Marquez: "Sono soddisfatto, posso lottare per la vittoria"

Marc Marquez aveva programmato una simulazione di gara per chiudere la pre-stagione 2026 della MotoGP nel pomeriggio del secondo e ultimo giorno dei test ufficiali a Buriram. Ma la terza caduta del weekend (ieri è caduto due volte) ha impedito al pilota della Ducati di completare il suo programma, dovendosi recare al centro medico, dove hanno escluso qualsiasi lesione oltre al virus che lo sta tormentando da venerdì.

Sebbene non avesse sintomi di deperimento fisico, Marc ha spiegato di sentirsi debole e di non essere ancora tornato in forma a causa del virus, motivo per cui ha perso la concentrazione, cadendo alla curva tre e ponendo fine alla pre-stagione.

"Il piano era di fare la simulazione, ma sono caduto e quindi non sono più tornato in pista", ha spiegato, dopo aver superato la visita medica, ai media presenti in Thailandia.

Marquez ha lasciato la pista con il terzo miglior tempo, superato solo dalle Aprilia di Marco Bezzecchi e di Ai Ogura, che hanno sfruttato la giornata fino alla fine.

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Credo di avere ancora margine dal punto di vista fisico, ma abbiamo fatto molti giri. L'incidente è stato causato da una mancanza di concentrazione, ma è anche vero che non sono al massimo della forma fisica a causa dei problemi di stomaco", ha ammesso il catalano.

"Oggi sto un po' meglio, ma il corpo non è tornato come mi aspettavo", ha aggiunto, riferendosi al fatto che non è riuscito a recuperare le forze.

Marc ha spiegato che ora si prenderà 48 ore di riposo per cercare di guarire dal virus e che mercoledì tornerà ad allenarsi per prepararsi al primo Gran Premio dell'anno, che prenderà il via venerdì della prossima settimana con il GP di Thailandia.

Obiettivo: recuperare le energie

"Posso iniziare a lottare per la vittoria", ha detto convinto il pilota della Ducati. "Ho due giorni davanti a me per recuperare fisicamente", ha aggiunto, anche se ha escluso di essere il grande favorito per la vittoria. "No, non posso iniziare dicendo che vincerò, perché prevedo che il weekend del GP sarà più impegnativo dei test. Quindi vedremo. In questo momento ho tre o quattro giorni davanti a me per cercare di recuperare le energie, non la spalla, perché ho iniziato il test e la spalla era a posto".

Marc Márquez, Ducati Team, incidente Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

Marc ha fornito alcune indicazioni sul suo stato di forma e sul suo recupero, poiché ha capito che man mano che si infortuna e si riprende, il suo massimo rendimento varia.

"Non so ancora quale sarà il mio cento per cento fisico ora, perché dopo ogni infortunio può cambiare. Ma sono molto contento delle sensazioni che mi trasmette la moto", ha valutato.

Una cosa che si è vista a Sepang e che è stata confermata a Buriram è che Marc, nonostante l'infortunio alla spalla, è riuscito ad essere tra i più veloci.

"Sono soddisfatto perché sono veloce sul giro e ho un buon ritmo", ha detto prima di indicare chi saranno i suoi avversari: "L'Aprilia va molto bene e non solo con Bezzecchi, ma anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia sono stati molto veloci", ha detto prima che, proprio Bezzecchi, polverizzasse il record della pista di Buriram, a pochi minuti dalla fine della sessione (1'28"668).

