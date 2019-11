Marquez: "Sono caduto piano, ma mi sono sublussato una spalla"

Così come Dovizioso, anche Marc Marquez ha badato poco al cronometro nella prima giornata di test post-stagionali di Jerez de la Frontera, continuando a lavorare sodo per capire quale sia la direzione da prendere nello sviluppo della Honda RC213V versione 2020.

Oggi Marc ha avuto a sua disposizione 3 moto differenti. La prima, quella con i colori Repsol, è la versione usata nelle ultime gare del 2019. Le altre due - nere - due prototipi 2020. Le due nuove erano equipaggiate da due telai differenti, dalle caratteristiche affatto simili per far scegliere a Marc la via di sviluppo in vista dei test di Sepang 2020.

Non solo, perché sulle due RC213V prototipo è stato montato il primo step del motore 2020, provato con entrambi i telai nuovi per capire quale dei due telai potesse adattarsi meglio.

"Avevo 3 moto nel box. Una era la 2019, le altre 2 avevano il primo step del nuovo motore e telai diverse. Stiamo cercando di capire quale sia la via giusta di sviluppo della moto. Specialmente qui a Jerez stiamo valutando il telaio".

"Oggi abbiamo trovato un grip molto alto, ma condizioni critiche per via del freddo. In questo modo abbiamo visto forti le Yamaha, perché in queste condizioni sono molto forti. A parte quello abbiamo lavorato bene per fare altri step sia dal punto di vista del motore che da quello del telaio in vista dei test di Sepang".

"Ho due telai differenti e sono due strade diverse, due concetti diversi. Al momento ci sono grossi punti positivi e altri altrettanto negativi. Hanno cercato di prendere due vie diverse e ora stiamo cercando di capire quale sia la migliore. Poi vedremo quale sarà la preferita per proseguire nello sviluppo".

La giornata di Marquez non è stata del tutto positiva, perché al pomeriggio è caduto all'ultima curva finendo fuori traiettoria, in un punto con poco grip. Scivolando nella via di fuga, il campione del mondo si è infortunato nuovamente alla spalla, procurandosi una sublussazione.

"La caduta è stata un mio errore. Sono andato largo, ma fuori traiettoria in Curva 5, 9 e 13 sembra di essere sul bagnato. Specialmente stamattina. Sono andato largo, non andavo forte ma ho perso l'anteriore. Quando sono arrivato sulla ghiaia non ero in una grande posizione e ho avuto una sublussazione della spalla. Per quello sono andato al Centro Medico".

"La Honda è una moto difficile. Dunque bisogna rimanere molto concentrati. Nel fine settimana si può fare. Nei test sono caduto due volte. Una volta a Valencia appena uscito dalla pit lane. Usavo una moto prototipo e c'erano parti nuove. Qui ho trovato una parte di pista che sembrava essere quasi bagnata, invece era completamente asciutta. Ma sono completamente concentrato. Questa è una parte della stagione molto importante, perché stiamo provando cose nuove per la prossima".

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan