Marquez soddisfatto: "Ho portato la Honda nel mio territorio"

La Honda ha realizzato il prototipo della sua MotoGP 2022 partendo da una foglio bianco, con un motore e un concetto totalmente diverso dalla RC213V che negli ultimi anni ha creato tanti grattacapi ai piloti della Casa giapponese.

Il primo impatto di Marc Marquez con la nuova moto in Malesia ha lasciato il campione spagnolo un po' titubante e Marc ha ammesso che avrebbe dovuto modificare il suo stile di guida se non fosse riuscito ad estrarre il massimo potenziale.

Al termine della tre giorni di test a Mandalike, Marquez si è detto soddisfatto dei progressi compiuti ed ha ammesso che adesso la Honda RC213V è pronta per essere guidata come piace a lui.

“Sono contento di come si è conclusa la pre-stagione. Ovviamente vuoi fare sempre di più, ma sono soddisfatto” ha dichiarato Marc che oggi ha percorso un totale di 74 giri ottenendo il miglior crono in 1’31’’793 a 7 decimi di distacco dal suo compagno di squadra Pol Espargaro.

“La soddisfazione è stata tanta soprattutto qui a Mandalika perché abbiamo fatto un grande cambiamento in termini di sensazioni rispetto alla Malesia”.

“Avevo annunciato che la mia intenzione per questi test era quella di portare la moto nel mio territorio. Abbiamo fatto un grande cambiamento nel progetto ed all’inizio non ero a mio agio con la guida”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

“La moto ha del potenziale, ma potevo andare forte per un giro e poi faticare sul passo gara. A Mandalika abbiamo riportato la moto nel mio territorio. Forse non saremo così incisivi sul giro secco, ma adesso sento sia l’anteriore che il posteriore”.

“Abbiamo fatto un sacco di modifiche aerodinamiche ed i tempi sono arrivati. Significa che il potenziale c’è e torno a casa soddisfatto dopo questi tre giorni. Mi sono divertito, anche se oggi la spalla mi faceva male alla fine” ha ammesso un Marquez non ancora al 100% della forma fisica.

Conclusi i test per la MotoGP l’appuntamento adesso è fissato per il 6 marzo, data in cui prenderà il via in Qatar la stagione 2022.

“La prossima volta che salirò in moto sarà in un weekend di gara e questa è una gran cosa. In generale le sensazioni che ho avuto sono cambiate in meglio dall’inizio dei test a oggi”.

“Sono consapevole che non sarò al massimo della forma in vista della prima gara, ma adesso avrò due settimane di tempo da trascorrere a casa e potrò allenarmi, prendermi cura della spalla e migliorare la mia condizione. Vediamo come starò in Qatar. Oggi ho fatto una simulazione gara di 10 giri e mi sentivo bene. Poco a poco continuo a migliorare e questa è la cosa più importante”.