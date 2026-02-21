Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Marquez: "Se il fisico non mi limiterà, non avrò problemi a rinnovare per 2 anni"

Marc Marquez non ha iniziato bene la prima sessione mattutina dei test ufficiali pre-stagionali a Buriram, rendendosi protagonista due cadute senza gravi conseguenze. Alla fine della giornata, tuttavia, ha concluso al secondo posto, prima di andare a fare il punto sul suo rinnovo con la Ducati.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al campione del mondo del 2025 sono bastati solo 20 minuti di sessione per perdere il controllo della sua Ducati e cadere all'ultima curva, mentre chiudeva uno dei suoi primi giri all'inizio dei test ufficiali della MotoGP che si svolgono oggi e domani al Chang International Circuit di Buriram.

Dopo quella prima scivolata, Marc Marquez è riuscito a segnare un giro veloce, ma mentre cercava di migliorare il suo tempo ha subito un'altra caduta, fortunatamente senza conseguenze fisiche in entrambi i casi.

"Quando mi sono alzato questa mattina sapevo già che sarebbe stata una giornata difficile, perché avevo problemi di stomaco", ha spiegato Marquez ai media alla fine della giornata.

"Poi, al secondo giro, ho toccato la linea bianca e sono caduto. Da quel momento in poi tutti hanno visto che la vernice era molto scivolosa", ha aggiunto, perché a quanto pare la vernice standard obbligatoria non è stata ancora applicata alla pista, in attesa di farlo prima del Gran Premio del prossimo fine settimana.

 

"Sto provando l'aerodinamica del 2024 e del 2025. La Ducati non si ferma mai, nemmeno quando cambiano le regole", ha continuato Marc valutando la giornata. Nonostante abbia concluso al quinto posto nella sessione mattutina, Marc ha attaccato nel tardo pomeriggio scalando fino alla seconda posizione e segnando un 1'29"391, a 129 millesimi dal miglior riferimento della giornata, segnato da suo fratello Alex Marquez.

Un rinnovo per due stagioni

Nel pieno fermento del mercato piloti, il rinnovo di Marc Marquez continua ad essere il segnale di partenza che tutti attendono per iniziare a svelare il proprio futuro. Lo spagnolo ha chiarito una delle speculazioni più ricorrenti negli ultimi giorni, quella sulla durata dell'accordo.

"Il contratto ideale per la Ducati è di due anni, perché altrimenti rimangono a metà ciclo", ha spiegato. "Se il mio fisico mi rispetta e non mi limita, non avrò problemi con un contratto di due anni", ha aggiunto.

Riguardo al ritardo nell'annuncio, a parte altre questioni più amministrative, ha fatto riferimento ai suoi problemi fisici.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ho sempre detto che non è una buona idea firmare nulla quando si è infortunati. La mia spalla sta meglio e, se continua così, non ci saranno problemi. Ma è chiaro che la possibilità di firmare solo per un anno era legata all'infortunio", ha sottolineato.

Marquez ha completato un totale di 77 giri alla fine della giornata, di cui 43 nella sessione pomeridiana, più di chiunque altro, il che porta a pensare che fisicamente sia completamente guarito. "Ciò che mi rende le cose più difficili sono gli infortuni, non l'età", ha ricordato.

In termini di competizione, Marc ha iniziato la sua straordinaria stagione 2025 di debutto con la Ducati ufficiale dominando completamente le prime gare, ma quest'anno è consapevole che avrà rivali molto forti fin dal primo minuto. "Mi aspetto che Alex, Pecco e Bezzecchi siano molto veloci in questo inizio di campionato" che, ricordiamo, prenderà il via il prossimo fine settimana con il GP di Thailandia, proprio su questo circuito.

