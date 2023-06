MotoGP | Marquez: "Se ho sofferto nella Sprint, soffrirò di più domani"

Il pilota della Honda è partito secondo in griglia e dopo i precedenti di quest'anno sembrava che avrebbe dato spettacolo nella Sprint del Mugello. Tuttavia, il lungo e veloce tracciato toscano non gli ha dato scampo e, con il passare degli undici giri di gara, la Honda di Marc Marquez è stata scalzata al settimo posto.

In mattinata, durante la Q2, Marquez era riuscito a portarsi in seconda posizione dietro al poleman Pecco Bagnaia, che lo ha incontrato mentre il pilota della Honda usciva dai box e lo ha rimproverato, con un livore ingiustificato, perché Marc poi si è incollato al suo scarico. Il catalano ha parlato con il campione in carica dopo la sessione per chiarire le cose.

"In TV, quando la Q2 è finita, si parla a caldo e mi avevano già detto che Pecco si era lamentato. Le persone parlano e si capiscono, quindi gli ho detto che questa volta non aveva ragione. Ci sono volte in cui ha ragione, perché io sono dietro di lui, sono un rompiscatole e lui ha ragione. Ma non questa volta. Non lo stavo cercando, è stato un puro caso e mi ha dato la possibilità di seguirlo. Gliel'ho semplicemente detto e lui mi ha risposto che l'avevo visto arrivare. Era ad un centinaio di metri, non l'ho disturbato per niente in pista, ma non volevo perdere troppo tempo a spiegarmi. Alla fine ha ceduto e ha detto di sì, se l'avesse visto in TV gli sarebbe stato chiaro. D'altronde, se sei il più veloce e hai la moto migliore, alla fine vinci, io non ho avuto modo di lottare contro di lui", ha spiegato Marc.

Attacchi ai Marquez

Si ha la sensazione che quest'anno sia molto facile prendersela anche con suo fratello Alex. Sembra che stia diventando una moda prendersela con la famiglia Marquez.

"Mia madre mi ha sempre detto una cosa: l'attacco più grande è l'indifferenza. Ignorare, ignorare, fare i propri interessi. Che vogliano alzare le mani, che si stiano scaldando a vicenda, perché ci sono amici, ci sono gruppetti nel paddock, come dappertutto, va bene. Se si arrabbiano con me posso capirlo, ma se si arrabbiano con mio fratello non posso capirlo. Alex fa i giri da solo, guida una Ducati, lavora senza intralciare, va veloce. Molti piloti cercano una ruota, ieri Bezzecchi ha seguito Bagnaia e non è successo nulla. Oggi l'ho fatto io dietro a Pecco, ma l'hanno fatto anche altri piloti. Ma questa è la MotoGP moderna, alla fine devi lavorare nel box e non guardare a questo aspetto, fondamentalmente perché non sono pronto a lottare in pista con tutti loro", ha detto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, tra l'altro, è finito a terra dopo una toccata con Brad Binder, proprio il pilota che è stato toccato dal pilota di Gresini a Le Mans e per quella manovra sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza questa domenica, mentre il pilota della KTM ha subito una Long Lap Penalty nella Sprint. Jack Miller, che invece ha urtato Marc, facendogli perdere diverse posizioni, non è stato penalizzato per niente.

"L'azione di Binder è punibile perché un altro pilota finisce a terra (Alex Marquez) e tu sai perfettamente che alla curva 1 se non guardi lo tocchi. Puoi evitarlo come pilota. Quello con Miller è stato diverso: pioveva un po', lui ha frenato e la moto si è intraversata. Quando piove con questa aerodinamica non freni, per fortuna l'ho visto con la coda dell'occhio e mi sono rialzato. Ma per me non è punibile. Non penso che non volesse, era entro il limite".

Dopo aver scartato il telaio Honda a Le Mans ed aver scelto il nuovo telaio Kalex, Marquez è tornato a lavorare con entrambi sabato.

"Oggi ho lavorato di nuovo con il telaio, ma la bandiera rossa del mattino non mi ha permesso di provare bene quello vecchio e sono tornato a quello nuovo (Kalex), continuerò con questo domani. Ma in futuro riproverò il telaio di inizio stagione perché credo che abbia degli aspetti positivi e dobbiamo valorizzarlo bene".

Infine, Marc ha confrontato la gara corta, nella quale ha sofferto, con quella lunga, nella quale non si aspetta di migliorare perché la distanza è doppia. "Se ho sofferto nella gara breve, soffrirò ancora di più in quella lunga", ha detto.

"In rettilineo il motore non spinge abbastanza e nella gara lunga, con più giri, soffrirò di più. Più giri ci sono, più si soffre. Soprattutto perché sto facendo un grande sforzo fisico, e se la Sprint è stata lunga, la gara di domenica sarà ancora più lunga. Non sto guidando in modo confortevole, non è bilanciato dal fatto di avere più giri. All'inizio della gara sembrava che potessi seguirli, ma quando lo pneumatico comincia a calare, quello che guadagno in frenata e in curva all'inizio, lo perdo dopo", ha detto il numero 93.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images