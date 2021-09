Marquez: “Per un momento ho pensato di arrendermi”

Per tutto il fine settimana Marc Marquez aveva dichiarato che la configurazione destrorsa del circuito di Misano non lo avrebbe aiutato e che non sarebbe mai stato allo stesso livello del Gran Premio di Aragon, dove ha lottato per la vittoria fino all’ultimo giro chiudendo secondo.

Questo sabato, il pilota Honda si era prefissato una top 5 come obiettivo e pensava che fosse buono finire nei primi dieci. Tuttavia, all’ultimo giro un sorpasso doppio su Jack Miller e Joan Mir gli ha permesso di chiudere la gara in quarta posizione: “È andata molto meglio di quanto mi aspettassi, sono molto contento. Non mi aspettavo questo tipo di gara, meno che mai fare quarto”.

Nella fase finale della gara, Marc è riuscito a dare la caccia a Miller, ma quando stava provando il sorpasso, Mir è arrivato molto velocemente per mettersi in lotta e superando il pilota Honda. Ma alla fine il campione in carica ha chiuso sesto e l’australiano quinto, con Marquez che è passato sulla linea del traguardo in quarta posizione: “L’ultimo sorpasso è stato merito di Mir, arrivava molto veloce e sapevo che sarebbe successo qualcosa lì. Ha superato Jack e sono andati larghi entrambi, quindi ne ho potuto approfittare”.

Tuttavia, due posizioni guadagnate in extremis non hanno fatto cambiare il quadro della situazione al catalano: “Per me era uguale finire quarto o sesto, non cambiava nulla. Ma la gara è stata molto meglio di quanto mi aspettassi. In alcuni giri ero alle spalle di Miller e ho rosicchiato qualche decimo girando in 1’32”7, quei giri sono valsi più dell’inizio della gara. All’inizio me la sono presa con moltissima calma, perché se avessi consumato troppo la gomma nuova avrei avuto una gara brutta”.

C’è stato poi un momento di sconforto durante la gara: “Mi ha superato un missile, che era Bastianini, e mi sono attaccato a lui. Siamo andati avanti a prendere quelli che ci precedevano, ho avuto una battaglia con Rins e sono contento. È stata una gara decente, senza esagerare, quindi è andata bene”.

È comunque curioso vedere un vincente come Marc che non dà importanza alle posizioni conquistate all’ultimo giro: “Dico che è uguale finire sesto o quarto in queste condizioni, perché per me oggi la cosa importante era essere costante per tutta la gara, senza esagerare all’inizio né soffrire alla fine. Ci sono riuscito. All’inizio forse ero anche troppo calmo, ma preferivo essere più indietro e conservare le gomme”.

Questa costanza però ha avuto un momento critico: “C’è stato un momento della gara in cui ero sul punto di arrendermi. Quando è caduto Rins sono andato un po’ largo e mi si è mossa molto la moto nelle curve veloci. Non ho potuto controllarla e sono andato fuori dalla pista, ma poi ho ristabilito la situazione e abbiamo fatto un passo in avanti. Come accaduto ieri, abbiamo capovolto la situazione. Oggi in gara ci sono stati alti e bassi, ma abbiamo potuto fare un buon lavoro”.

Martedì e mercoledi, Misano ospiterà due giorni di test ufficiali MotoGP in cui Marquez spera di portare avanti il lavoro per il 2022: “Di questa stagione, i test sono la cosa più importante. Vediamo se posso fare molti giri, ora sto bene anche se sono sotto anti infiammatorio. Sicuramente stanotte soffrirò un po’ di più, sono stanco. Ma nei test bisogna provare il giusto, ciò che è necessario e più importante. Vediamo se continueremo a progredire. Ma non per quest’anno, per il 2022. Sono i primi test in cui tutti i costruttori faranno le prove per l’anno prossimo”.

