Marquez: "Per fortuna ha iniziato a piovere, perché ero morto" Marc Márquez, che ha fatto il suo ritorno dopo tre mesi di stop per infortunio, ha ammesso che non è ancora in forma fisicamente e che ha bisogno di migliorare per rendere la moto più sua.

Di: Oriol Puigdemont Carica lettore audio Il test di Sepang è stato una tempesta perfetta per Marc Márquez, che è tornato su una MotoGP per la prima volta dal 24 ottobre dello scorso anno, su una moto completamente nuova e, per finire, con l'incertezza di sapere se il suo braccio destro, che si è infortunato nel luglio 2020 e che lo ha tenuto fuori per un anno, avrebbe risposto. La conclusione è che le cose sono sulla strada giusta e l'unica cosa che il pilota spagnolo della Honda ha bisogno di trovare uno stato di forma migliore per sfruttare la sua RC213V. "Sono felice perché sono riuscito ad accumulare giri con la nuova moto e ho iniziato a capirla meglio. Nonostante questo, la mia forma fisica non è ancora all'altezza di quello che voglio fare. Per fortuna ha iniziato a piovere, perché ero morto. La cosa migliore di questa moto è che quando si spinge, il tempo arriva", ha riassunto il nativo di Cervera domenica, dopo il test di Sepang. Con tutte queste variabili, Marquez ha chiuso ottavo nella classifica dei tempi (1'58"332) a solo 0"201 dal riferimento, Enea Bastianini, che ha girato sotto il record della pista. "Abbiamo bisogno di girare di più. Abbiamo iniziato a provare alcune cose nuove e importanti. Ho bisogno di più giri per capire di cosa ho bisogno. Ma Pol era veloce; anche mio fratello era veloce. È vero che si tratta solo di test, ma siamo lì", ha detto. Leggi anche: MotoGP | Test Sepang, Giorno 2: Bastianini vola prima del diluvio

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Sepang

MotoGP | Bagnaia: "Ducati già veloce, ma ha un margine enorme" Marc ha spiegato che la nuova RC231V ha cambiato il carattere e che questo gli impedisce di sfruttare alcune delle caratteristiche della sua guida che lo fanno andare veloce. "È vero che questa moto è molto diversa e che non posso sfruttare quel punto forte che era l'entrata in curva. Ora devo fare il tempo all'uscita delle curve. Al momento mi sto adattando alla moto, e quando starò meglio fisicamente, allora farò miei quegli ultimi decimi di secondo", ha avvertito. Un processo in cui è ancora immerso e che dovrà completare prima dell'inizio della stagione in Qatar, tra un mese. "A livello fisico, con il passare delle ore e l'accumularsi della fatica, sono diventato sempre più lento, al punto di dire alla squadra di fermarsi", ha detto in riferimento proprio a quando ha iniziato a piovere a tre ore dalla fine della giornata". Avendo superato con successo il problema di diplopia (vista sdoppiata) che ha sofferto il 30 ottobre, dopo un incidente mentre si allenava su una moto da off-road, l'unica domanda è se l'infortunio al braccio di Jerez 2020 può essere messo alle spalle. "La cosa buona è che la spalla sta bene. Questi due giorni sono il miglior allenamento possibile, e ora ci sono altri tre giorni di test a venire", ha detto, riferendosi ai test della prossima settimana a Mandalika. Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, team Repsol Honda 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, team Repsol Honda 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, team Repsol Honda 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, team Repsol Honda 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Garage di Marc Marquez, team Repsol Honda 11 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 12 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 13 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 14 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 15 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 16 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, team Repsol Honda 17 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto di: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images