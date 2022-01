Marquez parla chiaro: l'obiettivo ora sono i test di Sepang

Marc Marquez ha completato ieri un totale di 65 giri della pista portoghese di Portimao in sella ad una Honda RC-213V-S, il modello commerciale del prototipo di MotoGP della Casa giapponese.

Lo spagnolo ha saltato le ultime due gare dello scorso anno, proprio sul circuito dell'Algarve e a Valencia, a causa di un incidente avvenuto mentre si allenava con una moto da off-road. Marc ha battuto la testa e una commozione cerebrale ha causato una recrudescenza del problema di diplopia (vista sdoppiata) che gli aveva impedito di completare la stagione 2011 in Moto2, anche quella volta a causa di una caduta avvenuta in Malesia.

Marquez, che ha trascorso l'inverno praticamente senza potersi allenare anche solo dal punto di vista fisico, ha detto venerdì scorso che le sue condizioni erano migliorate in maniera notevole, permettendogli di salire su una moto da cross la scorsa settimana.

Dopo quel primo test, il pilota della Honda ha sottolineato di non voler bruciare le tappe, e che non aveva ancora intenzione di garantire la sua presenza ai primi test del 2022 prima di guidare su una pista vera e propria.

Domenica, il #93 ha completato circa 300 km, con un run conclusivo di 20 giri, praticamente la distanza di una gara, cosa che ci porta a credere che sarà in grado di presenziare ad un test che sarà cruciale per il marchio giapponese. Ancora di più se teniamo conto che il pilota di Cervera ha dovuto rinunciare al test di Jerez dello scorso novembre, molto importante per lo sviluppo della moto 2022.

Questa mattina, la Honda ha inviato un video in cui la sua punta di diamante ha raccontato il buon feeling trovato in Algarve, e il suo desiderio di continuare a progredire per provare ad arrivare al test del 5-6 febbraio a Sepang il più preparato possibile.

"Mi sento molto felice, in primo luogo per essere tornato di nuovo su una moto in pista, anche perché siamo stati in grado di confermare le sensazione che avevo avuto sulla moto da cross anche su quella stradale", ha detto Marquez.

"E' stato un grande sollievo, perché in sella non ho avuto alcun fastidio alla vista. Dal momento che non guidavo da tanto tempo, ho notato alcune aree su cui mi manca qualcosa dal punto di vista fisico, ma questo è solo perché non sono riuscito a fare il solito lavoro pre-stagionale".

"C'è margine per migliorare, ma la cosa positiva di questo test è stata riconfermare le sensazioni che ho avuto quando sono salito per la prima volta sulla moto da cross e che mi sono goduto le sensazioni della velocità".

"Ho completato una giornata intensa, con dei long run, e sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell'inizio dei test di Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica ed allenarmi sulla moto", ha concluso.

Marc Márquez 1 / 4 Foto di: HRC / CormacGP Marc Márquez 2 / 4 Foto di: HRC / CormacGP Marc Márquez 3 / 4 Foto di: HRC / CormacGP Marc Márquez 4 / 4 Foto di: HRC / CormacGP