Marc Marquez è stato operato una seconda volta oggi, a causa della rottura della placca che gli era stata inserita per stabilizzare l'omero fratturato lo scorso 19 luglio a Jerez. Secondo la Honda, la rottura della placca in titanio è dovuta allo stress.

Lo spagnolo si era fratturato il braccio in occasione della gara inaugurale, ma si era sottoposto ad un'operazione il martedì successivo per ridurre la frattura con l'inserimento di 12 perni e di una placca. Nella stessa settimana, il pilota della Honda è tornato a Jerez per provare a scendere in pista nel Gran Premio di Andalusia.

Marc è sceso in pista nella terza e nella quarta sessione di prove libere, poi ha deciso di alzare bandiera bandiera bianca per questioni di sicurezza, con la speranza però di poter correre regolarmente nel Gran Premio di Repubblica Ceca che andrà in scena questo fine settimana.

Tuttavia, nella serata di oggi la Honda ha annunciato che il campione del mondo è stato sottoposto ad un secondo intervento, necessario per sostituire la placca. Questo, di fatto, rischia di azzerare nuovamente il percorso di recupero che aveva intrapreso dopo il primo intervento.

Il comunicato spiega: "Marc è stato operato per la seconda volta all'omero destro questo lunedì, dopo che la placca in titanio è stata trovata danneggiata a causa di un accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il team dell'Ospedale Universitario Dexeus hanno sostituito con successo la placca in titanio e Marquez ora dovrà rimanere sotto osservazione 48 ore prima di essere dimesso".

"Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è dovuto tornare in sala operatoria. La prima operazione è stata soddisfacente, ciò che non ci aspettavamo era che la placca fosse insufficiente. Un accumulo di stress nell'area operata ha causato il cedimento dell'impianto, di conseguenza si è verificata una frattura periplantare. La placca è stata quindi rimossa e sostituita con una nuova" ha spiegato il dottor Mir.

"Il pilota non ha sentito alcun dolore durante questo periodo. Ha sempre seguito le indicazioni mediche e le sensazioni del suo corpo. Purtroppo, un eccesso di stress ha causato questa rottura. Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire i tempi di recupero".

Il pilota, che venerdì scorso ha postato sui social network una foto che lo ritraeva mentre faceva riabilitazione, ora dovrà iniziare un nuovo percorso di recupero per cercare di tornare in pista il prima possibile.

Con la gara di domenica, aggiungerà il terzo zero in questa stagione di 14 gare, in una classifica che attualmente è guidata da Fabio Quartararo, che è a punteggio pieno dopo aver vinto le prime due gare.

Questa battuta d'arresto rende molto più difficile per Marquez la possibilità di riconquistare il titolo e consolida invece quella del francese, che fin qui ha sfruttato nel migliore dei modi l'assenza del catalano.

