MotoGP | Marquez: "Oggi ho sentito qualcosa di speciale con la moto"

Il pilota della Honda ha terminato solo 17° nella classifica della prima giornata dei test di Mandalika, ma ha completato 64 giri mentre continua a conoscere la nuova Honda RC213V e ha fatto sua la moto, il tutto in una giornata difficile, perché era il suo primo contatto con il nuovo circuito e le condizioni nelle prime ore non erano le migliori.

"È stata una giornata tipica in un nuovo circuito. La pista era molto sporca ed era molto difficile trovare le linee buone. C'è una linea nera da seguire. È interessante. Mi piacciono i settori 1 e 4. Il secondo settore è molto veloce e devi fare un respiro profondo prima di arrivarci. Non è una pista molto difficile, ma sarà divertente", ha spiegato Marc Marquez alla fine della giornata, dopo aver realizzato un tempo di 1'33"776, 1"3 più lento del riferimento impostato dal suo compagno di squadra Pol Espargaro.

La giornata non è iniziata bene, con la pioggia della notte e i primi giri delle moto che hanno riempito l'asfalto di fango e sporco.

"Abbiamo parlato un po' di cosa fare quando siamo usciti sul bagnato. I responsabili della sicurezza (Carlos Ezpeleta e Franco Uncini) sono venuti a chiedermi cosa ne pensavo, se volevo che i camion andassero in pista per pulire la pista", ha spiegato Marc. "Ho detto loro che la cosa migliore da fare era uscire e girare, ma naturalmente nessuno voleva farlo. Sono stato uno dei primi a uscire perché, con il camion, non fai altro che spostare la terra da un posto all'altro", ha sostenuto il #93.

"È stata presa la decisione giusta, cioè che prima delle tre bisognava fare 20 giri, e questo ha aiutato molto. Alla fine, la pista è diventata normale, a patto di non andare fuori traiettoria. Se vai un po' lungo devi mollare, perché il rischio è troppo alto", è stata la valutazione del pilota della Honda, diversa da quella di altri piloti, come Aleix Espargaró, che non erano d'accordo.

Sul fronte sportivo, Márquez viene da una pausa di tre mesi a causa dell'infortunio all'occhio ed è ancora in fase di recupero per quanto riguarda il braccio destro. Questo, insieme al fatto che la RC213V è nuova di zecca, rappresenta una sfida per lui.

"Oggi è stato il primo giorno in cui ho sentito qualcosa di speciale. Nel test in Malesia ero veloce, ma non mi sentivo bene con la Honda. Questa volta ho sentito la moto. Vedremo con i due giorni che mancano. Ovviamente vorrei fare altri due o tre test", ha aggiunto.

Marc è stato uno di quelli che ha fatto più giri al mattino, nelle circostanze più complicate, ma nel pomeriggio ha fatto meno giri e non ha attaccato il tempo in nessun momento.

"È vero che ho fatto molti giri al mattino, ma nel pomeriggio ho detto alla squadra di rilassarsi, che non potevo tenere quel ritmo. Cominciavo già a sentirmi stanco. Abbiamo ancora due giorni per sopravvivere", ha avvertito il pilota di Cervera.

