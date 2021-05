Marquez: "Non potevo guidare ad un livello accettabile"

Il pilota della Honda ha portato a termine tutti i 25 giri del Gran Premio di Spagna a Jerez, tagliando il traguardo nono, a poco più di 10 secondi dal vincitore Jack Miller.

Marquez ha dovuto sopportare un fastidioso dolore nella zona cervicale, dovuto alle due cadute rimediate nelle prove libere di sabato e nel warm-up di domenica mattina.

Tuttavia, data l'importanza del test di lunedì, soprattutto per la Honda, che sta faticando a rendere competitiva la moto di quest'anno, Marc aveva detto che avrebbe provato a completare almeno una quarantina di passaggi anche nei test.

Alla fine, però, Marc è stato in grado di completare solamente sette giri, a causa del dolore muscolare che sentiva al collo, alla spalla ed al braccio destro.

"Ho provato a fare il test, ma appena mi sono alzato dal letto stamattina ho sentito che il mio lato destro era molto bloccato, a partire dal collo e dalla spalla", ha detto Marquez prima di lasciare Jerez.

Marquez ha ammesso che la gara domenica ha presentato il conto dal punto di vista fisico.

"Durante il fine settimana puoi resistere più o meno, ma in gara, con tanti giri di fila, è molto più difficile e se il braccio non funziona bene, si bloccano il collo e la spalla".

L'intenzione del pilota della Honda era quello di testare il nuovo telaio già utilizzato da Takaaki Nakagami e nuove parti per migliorare la moto.

"Ho provato, volevo fare alcuni giri per lavorare sulle cose più importanti, ma non è stato possibile, ho visto che non potevo guidare ad un livello accettabile per capire le cose, quindi mi sono fermato", ha ammesso.

"E' un peccato, ma possiamo portarci via le sensazioni del fine settimana, che sono state meglio di quelle di Portimao. E' la situazione che abbbiamo ora, quindi dobbiamo essere pazienti. Mi sento sempre meglio e vediamo se a Le Mans possiamo fare un altro passo avanti in termini di fiducia e sensazioni sulla moto", ha concluso il pilota di Cervera.

