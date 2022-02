Marquez non pone limiti: "Voglio lottare per il Mondiale"

Carica lettore audio

Determinato. Forse è questa la parola chiave per descrivere Marc Marquez all'avvio della stagione 2022. Il pilota della Honda sembra esserlo davvero a conseguire due obiettivi: mettere definitivamente da parte gli infortuni che lo hanno condizionato negli ultimi due anni (prima al braccio destro e poi alla vista) e tornare a reinserirsi nella lotta per il Mondiale.

Per metterlo nelle condizioni ideali, la Casa giapponese ha rinnovato completamente la RC213V, modificando anche alcune delle sue storiche concezioni. Sicuramente sulla moto nuova ci sarà da lavorare, anche se dalle prime indicazioni sembra essere nata piuttosto bene. E anche Marc avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione fisica migliore. Il target però è rendere la vita difficile a tutti una volta che le cose saranno tornate alla "normalità", e il pilota di Cervera lo ha detto chiaramente nel giorno della presentazione del Repsol Honda Team.

Ora sei uno dei piloti più esperti della classe regina, ma sei ancora giovane. Cosa significa per te?

"Sì, naturalmente sarò uno dei piloti con più esperienza nella classe MotoGP, ma è vero che ho ancora solo 28 anni, ne farò 29 presto. Sento una sorta di responsabilità, ma alla fine la nuova generazione è arrivata proprio come sono arrivato io in passato: molto giovani in MotoGP, e anche se è difficile, è il modo per avere successo in questa categoria".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

E' stato un altro inverno complicato per te...

"E' stato il quarto inverno di fila che mi ritrovavo infortunato e non ho potuto allenarmi come volevo. Ma comunque è vero che sembra che inizieremo la pre-stagione in modo normale, abbiamo fatto i test in Malesia, possiamo farne un altro a Mandalika e questo sarà già molto importante. C'è ancora un mese prima della prima gara, quindi ho ancora tempo per allenarmi e per arrivare alla prima gara in una buona condizione".

L'incidente che hai avuto a novembre può cambiare il tuo modo di allenarti?

"Cerco sempre di mantenere lo stesso stile di allenamento, la stessa passione, lo stesso spirito, perché alla fine è quello che ho sempre avuto da quando sono arrivato in MotoGP. Certo, in palestra mi sono adattato un po' ai miei nuovi infortuni e alla nuova situazione, soprattutto con il braccio, e tutte queste cose, ma comunque cerchiamo di sistemare tutto quanto. Il modo di allenarsi a casa con le moto, con la moto da cross, con la moto da Flat Track, minibike, bici da strada, voglio dire che sarà lo stesso perché alla fine se vuoi essere il campione devi allenarti duramente a casa. Se stai sul divano, significa zero rischi ma non raggiungerai mai il tuo obiettivo che è lottare per il campionato".

Come stai fisicamente?

"Voglio dire che mi sento sempre meglio. Naturalmente, a novembre e dicembre non potevo allenarmi perché avevo la vista sdoppiata, quindi facevo solo piccole cose in palestra. Era molto difficile, ma poi a gennaio ho iniziato a sentirmi un po' meglio e ho potuto iniziare a pedalare per alcuni giorni. Poi, soprattutto dalla metà di gennaio fino ad ora, sono stato in grado di allenarmi sulla moto, in palestra e in bicicletta. Va sempre meglio. È vero che uno dei punti chiave per questa stagione 2022 per me sarà mantenere il mio braccio, e soprattutto la spalla, freschi perché ora mi sento davvero bene, ma durante le gare, e soprattutto quando abbiamo molte di fila, sarà fondamentale. L'anno scorso era il mio più grande limite, quindi mi sento già meglio del 2021, ma sarà uno dei punti chiave".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Torneremo a vederti salvare le cadute come prima?

"Vedremo. Serve sempre un compromesso tra la condizione fisica ed il feeling con la moto. Già nelle ultime gare che ho disputato nel 2021 ho iniziato a sentire quel feeling speciale, ancora non perfetto, ma ho iniziato ad essere più competitivo. Questo sarà l'obiettivo nel 2022, trovare il feeling. Se trovi quello, i risultati arrivano di conseguenza".

Non hai potuto partecipare ai test di Jerez a novembre, ma hai già girato a Sepang e ci sarai anche a Mandalika: sarà sufficiente per preparare la prima gara?

"Non ho potuto partecipare al test di Jerez, che era molto importante. Normalmente da quel test la HRC, ma tutti i costruttori, hanno due mesi per lavorare in fabbrica ed era un test importante, ma per mia fortuna avevo potuto già provare la nuova moto nel test di Misano e dare la mia opinione. A Jerez tutti i piloti HRC hanno seguito un po' le mie indicazioni. Questo è stato importante, per tutti i piloti Honda per essere concentrati allo stesso modo e sì, sarà importante lavorare duro in Malesia e a Mandalika per prepararsi bene, soprattutto per le prime gare, per iniziare con una buona base. Poi, durante la stagione, è vero che da un circuito all'altro ci condizioni diverse, quindi bisogna adattarsi il prima possibile".

Dopo due stagioni in cui l'obiettivo non era vincere il titolo, qual è quello che hai fissato per il 2022?

"Il mio obiettivo quest'anno è quello di provare a lottare per il campionato. Voglio dire, naturalmente, l'anno scorso è stata una situazione molto speciale, quest'anno c'è stata di nuovo una situazione molto critica nel periodo invernale, ma per fortuna, i medici mi hanno aiutato ad arrivare già al primo test ed è stata una grande sorpresa. Perché era una situazione critica con la vista sdoppiata e nessuno sapeva cosa sarebbe successo ma, alla fine, ho seguito il consiglio dei medici, e tutto è andato in modo perfetto. Quindi sì, da quel punto di vista l'obiettivo sarà quello di lavorare duro nella pre-stagione e lottare per il campionato durante la stagione".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Sei più affamato in questa stagione che in tutte le precedenti? Le difficoltà ti danno più motivazione?

"Naturalmente nella carriera di un atleta tutto può succedere e io posso avere periodi da entrambi i lati: il lato migliore dello sport e il lato peggiore dello sport, ed è vero che il lato peggiore è arrivato per due anni di seguito. Voglio dire che il 2020 e il 2021 sono state stagioni difficili, nelle quali ho sofferto molto, molto difficili sul lato personale perché le corse ti influenzano sul lato personale, nella tua mentalità, nel tuo carattere, in tutto. Ma sì, ora sento dopo quest'ultimo infortunio che è il momento di tornare, mi sento pronto ma so che devo fare tutto passo dopo passo".

E per quanto riguarda i concorrenti, chi vedi come favorito?

"Al momento non posso dire un solo favorito, ma posso dire cinque nomi per esempio. Ma due piloti che saranno molto, molto veloci sono Quartararo e Bagnaia. Questi due piloti, hanno corso molto bene l'anno scorso, soprattutto Bagnaia che ha concluso la stagione in modo positivo. Dobbiamo capire il livello della Ducati. A parte questo voglio solo concentrarmi sul mio box, sulla mia moto con la mia squadra e so che se tutti lavorano nel modo giusto, avremo delle opzioni".

Pol ha finito bene la stagione, come lo vedi nel 2022?

"È vero che il mio compagno di squadra Pol l'anno scorso ha avuto degli alti e bassi, ha ottenuto una pole position ma poi in alcune gare era molto lontano dal gruppo dei migliori. Voglio dire che sarà veloce, ovviamente è un buon pilota e sarà veloce. È vero che se la moto migliorerà un po' anche tutti i piloti Honda miglioreranno, ma già nell'ultima parte della stagione a Portimao Alex (suo fratello) ha fatto una buona gara, a Valencia Pol era infortunato ma era stato molto veloce in prova. Sarà interessante capire il livello della nostra moto ed è vero che mi aspetto anche un Pol competitivo".