Marquez si è infortunato due domeniche fa e poi è stato operato martedì scorso. Giovedì ha fatto ritorno a Jerez con l'intento di provare a partecipare al secondo Gran Premio dell'anno. Tuttavia, l'infortunio all'omero destro era troppo importante e fresco per permettergli di prendere parte alla gara.

Subito dopo aver annunciato che non avrebbe corso, nella giornata di sabato, Marc è tornato al lavoro con il suo fisioterapista per continuare il suo recupero, con la speranza di riuscire a correre il Gran Premio di Repubblica Ceca, previsto per il 9 agosto.

Lunedì il pilota della Honda ha caricato alcune foto sui social network. Oltre a quelle di rito con il dottor Xavier Mir, il chirurgo che lo ha operato, mostra un'immagine 3D dell'omero fratturato e una radiografia nella quale si possono notare i 12 perni che tengono la frattura in posizione.

Guarda la MotoGP live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese

Le foto di Marc Marquez nel fine settimana di Jerez