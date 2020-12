Marquez: “Mir è diventato campione senza fare grandi cose”

Marc Marquez non riposa mai, nemmeno quando si trova fermo da quattro mesi a causa di un infortunio ed ancora non sa quando potrà rientrare. In un’intervista con DAZN, il pilota Honda, che si è operato all’omero per la terza volta giovedì scorso, ha riconosciuto i meriti di Joan Mir, che quest’anno ha vinto il mondiale MotoGP riportando il titolo in casa Suzuki.

Il maiorchino ha interrotto così il dominio di Marquez, che ha vinto sei titoli, dal 2013 al 2019. Tuttavia, il sette volte campione del mondo puntualizza sui meriti di Mir e lancia un messaggio al connazionale per ricordargli come ha vinto: “È stato il più costante, è campione del mondo e lo ha meritato. In una stagione in cui la costanza è stata la chiave, Mir ha portato a casa il titolo senza aver fatto chissà quali grandi cose. Ad ogni modo, vincere al secondo anno in MotoGP significa molto”.

Ma Marquez inizia a sfidare Mir in vista del prossimo anno, in una stagione che potrebbe vedere il pilota Honda perdersi le prime cinque o sei gare, se dovessero effettivamente servire sei mesi di recupero per guarire dall’operazione della settimana scorsa: “L’anno prossimo, Mir dovrà difendere la corona. Indipendentemente da chi sarà in pista, l’anno prossimo Mir dovrà obbligatoriamente lottare per il titolo. Le moto saranno le stesse, perché non ci sarà alcun cambio nel regolamento. Lotterà per il mondiale perché ha talento, ma io proverò a strappargli il titolo”.