MotoGP | Marquez: "L'obiettivo era attaccare, era la miglior difesa"

Marc Marquez non ha chiuso affatto male un Gran Premio di Thailandia di MotoGP che stava già andando meglio del previsto, dopo una Sprint nella quale aveva concluso in quarta posizione. Il pilota di Cervera si è piazzato sesto domenica, in una lunga gara nella quale è andato all'attacco nella prima metà, rimanendo coinvolto in diverse battaglie spettacolari.

Dopo una buona partenza, il #93 è riuscito ad inserirsi nel gruppo di testa. Un gruppo nel quale ha avuto una battaglia serrata con Pecco Bagnaia, che stava lottando per risalire sulla sua strada verso il secondo posto, e anche con Aleix Espargaro, ripetendo la lotta già sperimentata sabato, e con Fabio Quartararo.

Alla fine, il francese ha battuto l'otto volte campione del mondo e Marquez ha tagliato il traguardo in settima posizione, anche se dopo la gara ha guadagnato una posizione a causa di una penalità di 3" inflitta ad Espargaro per un valore della pressione inferiore a quelli indicati dalla Michelin.

Parlando con i media dopo la gara, lo spagnolo ha spiegato perché ha avuto un inizio di gara così impegnativo e ha ammesso ancora una volta di essersi divertito in sella alla Honda.

"All'inizio ero in lotta, ma a poco a poco abbiamo ripreso il nostro ritmo. Più che attaccare, mi sono difeso. L'obiettivo era attaccare, perché se non l'avessi fatto, sul rettilineo mi avrebbero passato. La miglior difesa è l'attacco, per posizionarsi bene nel gruppo", ha spiegato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Per quanto riguarda la strategia, Marquez ha deciso in questo caso di non azzardare e di partire con l'opzione pi gomme referita da tutti i piloti, la media davanti e la dura dietro, dopo aver corso il rischio di correre con la morbida la scorsa settimana in Australia.

Tuttavia, ha visto che la gomma posteriore media, la più morbida per questo Gran Premio, ha finito per funzionare sulla Ducati di suo fratello, Alex Marquez, l'unico ad averla azzardata.

"È stato un weekend migliore di quanto mi aspettassi. In gara ho esitato ad usare la gomma posteriore morbida, ma ho deciso di giocare le stesse carte degli altri. Ho visto che mio fratello montava la morbida posteriore ed era la cosa migliore. L'importante è che abbiamo finito e che abbiamo fatto una gara consistente. E che, per qualche giro, abbiamo lottato", ha spiegato.

Infine, Marc ha commentato la lotta per il titolo tra Jorge Martín e Pecco Bagnaia, ora separati solo da 13 punti: "Jorge e Pecco sono sulla stessa moto, a parità di condizioni", ha detto di entrambi i piloti, che guidano la GP23 che lui utilizzerà nel 2024 per il Gresini Racing.