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MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"

Marc Márquez descrive il ragionamento che lo porta a mostrarsi praticamente indifferente sui podi delle sprint, una strategia che nasce dalla volontà di ottimizzare l’uso della sua energia durante il fine settimana.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 24 ott 2026, 14:21

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Marc Márquez en el podio el sábado de Austria, donde casi no celebró

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In Austria, Marc Márquez ha concluso la gara sprint al secondo posto, ma il suo atteggiamento sul podio non sembrava proprio in linea con un risultato che non poteva certo essere considerato negativo, tutt’altro. Ancora più sorprendente è stata l’espressione seria mostrata in Giappone, subito dopo aver conquistato la sua settima vittoria nella sprint stagionale, senza quasi festeggiare. L’inespressività dell’attuale campione del mondo in un contesto teoricamente gioioso ha portato molti a intuire che ci fosse qualcosa che non andava nel pilota della Ducati.

Interrogato sulla questione, lo spagnolo ha rivelato che quella moderazione nelle manifestazioni di entusiasmo non era casuale, ma rispondeva a una strategia con cui intendeva risparmiare energie durante il fine settimana, per poterle concentrare maggiormente sulla domenica, quando viene assegnata la parte più consistente del bottino di punti. "Non è che sia serio, è che sto risparmiando le forze. I cambiamenti emotivi sono molto dispendiosi. Dal punto di vista fisico reggiamo perché siamo ben allenati. Ma, durante i Gran Premi, l’adrenalina sale molto e poi cala di colpo. È estenuante", ha spiegato Márquez, rispondendo allora a una domanda di Motorsport.com.

Nel recente colloquio con lui a Phillip Island, Márquez ha fornito ulteriori dettagli su come sia arrivato alla conclusione che doveva adottare questa strategia di sobrietà emotiva nei giorni precedenti alla gara lunga. Tutto è successo durante la prima parte della stagione, il periodo in cui ha sofferto maggiormente, soprattutto a causa delle limitazioni provocate dalla spalla destra, conseguenza della caduta rimediata la stagione precedente in Indonesia, subito dopo aver festeggiato la conquista del titolo.

Le conseguenze di quell’incidente lo hanno condizionato all’inizio di questo campionato, fino all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel fine settimana del Gran Premio di Francia. L’operazione ha risolto i problemi di improvvisa perdita di sensibilità al braccio, causati dalla compressione del nervo radiale. Tuttavia, le sollecitazioni accumulate dalla parte superiore destra del suo corpo lo hanno costretto ad aumentare il carico di lavoro dedicato alla fisioterapia e al recupero della zona interessata. Si tratta di un impegno aggiuntivo significativo, che va a sommarsi a tutti gli obblighi di un normale fine settimana di Gran Premio, diventati molto più gravosi dopo il cambio di formato introdotto nel 2023 e l’introduzione delle gare sprint.



Marc Márquez hace flexiones en la parrilla, antes de salir. Otra de las novedades introducidas recientemente

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Durante la prima parte della stagione arrivavo alla domenica completamente svuotato. Mi alzavo e l’unica cosa che volevo fare era passare tutta la giornata sdraiato sul divano. E non era una questione di mancanza di forma fisica", rivela Márquez, prima di raccontare il ragionamento che lo ha portato a concludere che doveva darsi una regolata.

"I dati dei miei allenamenti in bicicletta e degli altri aspetti della preparazione erano buoni. Ovviamente avevo il problema al braccio, ma dal punto di vista cardiovascolare ero in forma", precisa il pluricampione.

"A quel punto", prosegue, "Ho cominciato a rendermi conto che, quando hai un infortunio o delle difficoltà fisiche, la mente deve sostenere un carico maggiore. Mentalmente è molto difficile riuscire a rilassarsi", spiega.

Marc Márquez durante la entrevista con Motorsport.com

Foto de: Alex Farinelli

"Anche adesso, durante questa intervista, cerco di essere completamente concentrato su ciò che mi viene chiesto e su quello che rispondo", spiega il numero 93, che da allora cerca di limitare al massimo il tempo trascorso fuori dal proprio box o dall’ufficio all’interno del paddock.

"Ho capito che, se trascorrevo più tempo nel mio ufficio (in circuito) e mi concentravo sulla cura della mia condizione fisica, poi mi sentivo sempre meglio e avevo più energia. Forse influisce anche il fatto che sono convinto che questo metodo funzioni. A volte, quando un pilota è sicuro di qualcosa, tutto diventa più facile. Io sono convinto di sapere cosa devo fare per rendere al massimo", assicura Márquez.

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