MotoGP | Marquez: "L'Aprilia non è superiore, lo sono i suoi piloti"

Il campione del mondo in carica è arrivato in Repubblica Ceca dopo aver ottenuto la prima doppietta della stagione, due settimane fa, in Ungheria, anche se la sfida che ha davanti sembra molto più considerevole di quella affrontata sul circuito di Balaton Park. La prima giornata di prove a Brno ha lasciato Marc Marquez al quinto posto, a solo due decimi da Ai Ogura, il più veloce di tutti, e anche con due cadute; una al mattino ed una al pomeriggio.

La cosa più rilevante per il pilota di Cervera è che quelle cadute non hanno avuto alcuna conseguenza fisica per lui, anche se, evidentemente, non è il modo migliore di affrontare quel primo giorno di prove. Ancor meno quando è ancora nella fase di calibrare quale sia il suo stato fisico ottimale, dopo l'ennesima operazione alla spalla destra.

"Mi sono sentito a mio agio fin dalla prima uscita, che è stata la migliore della giornata. Il fatto di spingere sul giro, complica un po' tutto. Domani bisogna lavorare sul ritmo che non abbiamo", ha riassunto Márquez, ancora lontano, secondo quanto insiste, dalla costanza che cerca di recuperare. "Ma vedremo se già, guidando con più intensità, più attaccato alla moto, posso migliorare", ha commentato, in riferimento ai due incidenti subiti questo venerdì, nei quali, stranamente per lui, non ha fatto alcun tentativo di cercare di salvare le cadute: "In questo momento, la moto si muove un po' e io mi stendo subito".

Da quando è stato operato per l'ultima volta ed è tornato a salire in moto, c'è un mantra che il catalano non smette di ripetere, ed è che, nonostante l'evidente salto di qualità compiuto dall'Aprilia, a dettare il passo in questo momento sono i piloti del marchio di Noale più della moto che guidano. "L'Aprilia non è superiore, lo sono i suoi piloti. È lì che dobbiamo continuare a lavorare, perché la Ducati è fatta per vincere", ha dichiarato in maniera netta il #93, il cui rinnovo con il costruttore di Borgo Panigale dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il pilota spagnolo continua a lottare con la bestia che porta dentro, e che gli chiede di andare al massimo quando ancora non è pronto per farlo. L'autocontrollo che deve imporsi lo mantiene grazie ai consigli che gli arrivano dal suo box.

"In Ducati si preoccupano per me; sono i primi a volersi prendere cura di me. Bisogna avere pazienza, ma quando abbassi la visiera, ti scaldi. Man mano che ti vedi più vicino a quelli davanti, è più difficile controllarsi. Non è ancora arrivato il momento di lasciarsi andare", ha approfondito il catalano, che ha avuto parole di ammirazione per suo fratello, Alex Marquez, tornato in sella ad un mese dal terribile incidente di Barcellona.

"Mi ha sorpreso molto, l'ho visto allenarsi la settimana scorsa e non avrei scommesso un euro su di lui. Ha l'idoneità medica, ma a livello muscolare è dura. Per ottenere i tempi che ha ottenuto lui con una MotoGP, bisogna spingere molto", ha concluso il maggiore dei due fratelli di Cervera.