Marquez: "Honda ha il progetto migliore per continuare a vincere"

La Honda ha sorpreso tutti giovedi, annunciando il rinnovo di Marc Marquez per quattro stagioni. Tutti si aspettavano la firma, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe stato un contratto così lungo, perché nell'era della MotoGP non c'era mai stato un accordo così longevo tra un pilota ed un marchio.

Marquez continuerà con Honda fino alla fine del 2024, quando avrà quasi 32 anni. A quel punto, avrà accumulato 12 stagioni con la Honda Repsol e potrebbe anche sviluppare tutta la sua carriera nella stessa squadra. L'otto volte campione del mondo però non teme che possa essere una macchia per la sua carriera.

"In passato, molte leggende sono rimaste sempre nella stessa squadra e non è successo nulla" ha detto Marquez. "Nel 2013 mi hanno dato l'opportunità di diventare un pilota di MotoGP, firmando direttamente con Repsol Honda".

Il palmares della Honda ed i sei titoli vinti da Marquez in MotoGP in appena sette anni sono la principale garanzia per la fiducia che ha dimostrato rinnovando fino al 2024.

"Non mi aspettavo di firmare quattro anni con la Honda. Ho seguito il mio istinto. Il mio cuore mi ha detto Honda. Quello di cui hai bisogno per firmare così tanti anni è un buon progetto, una buona base. Entrambe le parti poi credevano che ci avrebbe dato la tranquillità per concentrarci sulla vittoria. Tecnicamente, è il progetto migliore. La Honda è il miglior costruttore. E' meglio concentrarsi sul migliorare la moto e lottare per il titolo" ha spiegato.

Un'idea emersa dalla Honda

Finora Marquez aveva firmato solo dei contratti di due anni con la Honda. Tuttavia, il presidente della HRC, Yoshishige Nomura, ha sottolineato che il ragazzo di Cervera è un pilota unico e che, come tale, meritava un contratto adeguato.

Sebbene all'inizio il #93 pensava di rinnovare solo per due stagioni, ha deciso di accettare quando la Honda gli ha proposto un contratto di quattro anni.

"Un anno fa pensavo che avrei firmato due anni, ma quando è arrivata la proposta dalla HRC ho pensato: perché no? Non mi interessa come o con chi, io voglio vincere. Questo è l'obiettivo principale. E questo è il miglior progetto con cui raggiungere i miei obiettivi. Ci vorrà molto lavoro, ma avendo questa tranquillità dal punto di vista tecnico, mi potrò concentrare solo sulla lotta per il Mondiale" ha aggiunto Marquez.

"E' qualcosa che avevamo in mente da molto tempo" ha dichiarato Alberto Puig, team manager della Honda. "L'idea è quella di avere un pilota come Marc, che ci offre garanzie per lo sviluppo della nostra moto e per continuare a vincere, che è il motivo per cui la Honda è qui. Ma alla fine è la motivazione di entrambe le parti. Ecco perché abbiamo proposto un accordo di questo tipo. L'idea è piaciuta e siamo andati avanti" ha concluso.