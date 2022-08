MotoGP | Marquez ha l'ok dei medici per tornare ad allenarsi in moto

Carica lettore audio

Il pilota della Honda si è sottoposto a un nuovo controllo medico a sole sei settimane dal precedente (13 luglio) e a dodici settimane dall'operazione subita il 2 giugno alla Clinica Mayo di Rochester. Il chirurgo che lo ha operato, Joaquín Sánchez-Sotelo, ha supervisionato la TAC a cui il pilota è stato sottoposto e il risultato è stato positivo.

"Dopo l'ultimo controllo medico, Marc Marquez ha ottenuto il via libera per intensificare gli allenamenti e valutare le condizioni del suo braccio in moto", recita il comunicato diffuso dalla Honda.

"Marc Marquez ha completato con successo un altro controllo medico presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il suo team medico di fiducia, composto dal Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro, si è detto soddisfatto della guarigione e del recupero dell'omero destro".

"Il team medico ha dato a Marquez l'autorizzazione a intensificare l'allenamento, aggiungendo più peso e introducendo esercizi più vari alla sua routine. Inoltre, è stato deciso che l'otto volte campione del mondo inizierà ad allenarsi in moto per capire meglio le condizioni del suo braccio destro".

"In base ai risultati di questa uscita, Marquez e il Repsol Honda Team valuteranno i seguenti passi da compiere".

Anche se tutto lascia pensare che il pilota parteciperà ai test di Misano in programma il 6 e 7 settembre, per il momento la presenza di Marc al test non è stata confermata, anche se Alberto Puig ha chiarito su DAZN che "sarebbe un problema per la Honda" se non potesse partecipare a questi giornate vitali per lo sviluppo della moto 2023.

Per il momento, Marquez si è attenuto al programma che i medici hanno ideato per la sua riabilitazione e, dopo aver superato un primo test il 13 luglio, questa settimana ha confermato che l'osso si è rafforzato, il primo passo prima di essere autorizzato a poter fare esercizio normalmente.

Ora, insieme ai suoi personal trainer e alla supervisione dei suoi medici di fiducia a Madrid, Ángel Cotorro e Samuel Antuña, Marc progetterà un piano per rimettersi in forma fisicamente e, anche se finora non è stato annunciato nulla, la squadra è pronta nel caso in cui si presentasse la necessità di testare la Honda CBR 600 stradale prima di prendere la decisione se recarsi o meno al test di Misano.

Prima della sua ricomparsa ad Austin in questa stagione, dopo la pesante caduta in Indonesia che lo ha costretto a saltare quella gara e quella in Argentina a causa di un episodio di diplopia, Marquez ha già effettuato un test ad Alcarrás con la Honda CBR 600.

A gennaio, prima del precampionato, si è invece recato a Portimao per guidare la RC213V-S e ad Aragón di nuovo con la CBR. Sembra probabile quindi che vedremo Marc su un circuito con una moto stradale nei prossimi giorni.

Per Honda è fondamentale che ci sia a Misano

"Personalmente penso che per la gara (a Misano) non ci sarà, ma può esserci per il test e, anche se non si tratta di fare 100 giri al giorno, se può fare quattro uscite, per dire questo sì o questo no, sarebbe molto importante", ha spiegato Puig in un'intervista.

"Se non ci sarà, sarà più o meno la stessa cosa, sarà un lungo periodo senza avere Marc ai test e sarà complicato", ha avvertito Puig del pericolo che HRC perda nuovamente la strada nello sviluppo della moto 2023.

Sebbene Marquez sia consapevole dell'interesse della Honda ad averlo a Misano, che è anche la sua intenzione, dice che seguirà i passi giusti: "Se dovrò aspettare un'altra settimana, aspetterò. Non sono arrivata fino a questo punto e ho passato tutto quello che ho passato, per avere fretta. Honda lo sa e mi sostiene in questo", ha detto lo scorso fine settimana in Austria.