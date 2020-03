Marquez: "Forse Lorenzo aveva paura della Honda"

Sono tanti i piloti che stanno raccontando la loro vita in isolamento ai giorni del Coronavirus. Non solo la pandemia ha impedito alla MotoGP di prendere il via regolarmente in Qatar, ma poi ha portato al rinvio dei GP di Thailandia, Stati Uniti ed Argentina, obbligando anche i piloti, come tutti noi, a rimanere a casa in attesa che la situazione possa migliorare.

Oggi il protagonista in Spagna è stato Marc Marquez, che ai microfoni di DAZN ha commentato il GP di Thailandia dello scorso anno, la gara che gli ha consegnato il suo ottavo titolo iridato, poi ha anche concesso un'intervista alla piattaforma streaming spagnola.

Ovviamente, il pilota della Honda è partito dalla situazione attuale e da come la sta affrontando: "E' davvero difficile. Di tanto in tanto mio fratello mi presta i suoi cani e vado a farmi una passeggiata, però bisogna essere responsabili e rimango in casa. Ho colto l'occasione per sistemare la mia stanza".

"E' molto duro, ma è tutto per un atto di responsabilità. Anche questa è una lezione di vita, per tutti noi, ci unirà molto di più. I veri eroi sono i medici. Li apprezzeremo molto di più in futuro".

Le cose più interessanti, però, sono probabilmente quelle che ha detto al suo ex compagno di squadra Jorge Lorenzo. Se ha deciso di tornare per una wild card, dopo aver annunciato il ritiro, secondo lui è perché probabilmente aveva paura della RC213V.

"Gli è costato molto adattarsi alla Honda, ha detto che si è ritirato perché aveva paura dopo gli incidenti. Forse aveva timore della nostra moto, perché se adesso ha accettato di fare una wild card vuol dire che in lui non c'è paura per il motociclismo".

Marc però non poteva non citare quello che in molti pensano sarà il suo avversario nel presente, ma anche nel futuro, ovvero Fabio Quartararo.

"E' sempre più difficile batterlo. Anche io all'inizio ho perso dei duelli per mancanza di esperienza. Sta imparando e sicuramente nel 2020, quando torneremo a correre, sarà uno dei rivali da battere. Non è ancora riuscito a vincere, ma ha dimostrato molto. Non c'era bisogno che lo facesse per dimostrare che può lottare per il titolo".

Sul suo obiettivo per una stagione che non si sa ancora quando potrà effettivamente cominciare, non ha troppi dubbi però.

"Il 2019 è stato il mio anno migliore, sarà molto difficile migliorarlo o eguagliarlo. Ho vinto tanto e fatto solo uno zero. Però siamo qui per questo, ripetere quella stagione o migliorarla. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: lottare per il Mondiale e continuare a crescere come pilota e come persona".