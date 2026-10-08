Marquez è convinto che i piloti di MotoGP finiranno per unirsi in un'associazione, come quelli di Formula 1

L'organizzazione del campionato, insieme alla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), ha confermato questo mercoledì il cambio di format del fine settimana dei Gran Premi di MotoGP, in vista della prossima stagione.

L'aspetto più rilevante del nuovo modello passa dall'introduzione di una sessione di qualifica specifica per le Sprint. Una variazione che ha provocato evidenti divergenze tra quei piloti che la vedono "interessante" e di buon occhio, come, per esempio, Pecco Bagnaia o Luca Marini, e chi crede che il nuovo programma comporterà uno stress ed un rischio extra per i piloti, che sono già parecchio al limite in quei parametri tra il giovedì e la domenica.

In questo senso, Marc Marquez rientra nel gruppo dei secondi. "La cosa interessante è sapere qual è l'obiettivo di questo cambiamento, perché, per i piloti, sarà semplicemente più impegnativo", ha osservato, anche se non è stato nemmeno troppo battagliero, visto che non era presente alla riunione della Safety Commission tenutasi a Motegi, dove Carlos Ezpeleta, direttore aggiunto del Mondiale, ne ha informato i presenti (quattro).

Nel valutare il nuovo format ci sono due posizioni chiaramente contrapposte. C'è invece un elemento su cui l'unanimità in griglia è totale: i piloti non si fanno ascoltare abbastanza e, principalmente, è per la loro stessa responsabilità nel non essere stati capaci di organizzarsi in un'associazione che li rappresenti, come, per esempio, fa in Formula 1 la Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), fondata nel 1961, e che tutela gli interessi collettivi dei piloti. L'attuale presidente è l'ex pilota austriaco Alexander Wurz, e conta su Carlos Sainz e George Russell come direttori.

Negli ultimi tre anni, in MotoGP ci sono stati tentativi di creare un'organizzazione simile, ed era anche stato scelto Sylvain Guintoli come volto di riferimento. Alla fine del 2023, il francese arrivò persino ad iniziare a lavorare alle pratiche per formalizzare la costituzione dell'associazione, che alla fine non portò a nulla. In quell'occasione, diversi piloti non ritennero giustificate le eventuali spese operative della società, così il processo venne messo in pausa.

Con il decreto che comprimerà un po' di più il fine settimana a partire dalla prossima stagione, la mancanza di voce dei principali protagonisti del campionato è tornata ad essere un tema ricorrente nel paddock del circuito di Mandalika.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Non importa quello che pensiamo noi, non ci hanno dato scelta", ha sbottato Pedro Acosta. "La decisione è stata presa tra il campionato ed i team. Noi piloti non abbiamo contato nulla. Lo accetti perché è così", ha concordato Alex Marquez, che su questo aspetto si è allineato completamente con il fratello maggiore.

"I team e l'organizzazione decidono, o lo accetti o te ne vai. Il format è stato cambiato, è stato ufficializzato, e noi piloti abbiamo avuto poche informazioni sull'argomento. Però nemmeno io posso dire molto, perché sono stato più concentrato sulla mia stagione che su altre cose", ha riconosciuto il campione in carica.

Il #93 è uno dei veterani della griglia, e quello che ha più ascendente di tutti. Se c'è qualcuno che l'organizzazione tiene in considerazione, è lui. Per questo c'è chi lo vede come il candidato ideale per guidare quell'eventuale associazione dei piloti, anche se lui non si vede nelle condizioni di assumere quel ruolo, almeno ora che è ancora in attività.

"Da pilota in attività è impossibile guidare una commissione piloti", ha detto il portacolori della Ducati, che ha dato un'idea dei motivi che hanno portato al collasso l'ultimo tentativo di unificazione. "Il problema della MotoGP è che l'età media è molto bassa. Ognuno guarda ai propri interessi, siamo egoisti ed è difficile farci ragionare", ha spiegato il pluricampione.

"Però", ha riflettuto; "se guardi a lungo termine, tutti vogliamo la stessa cosa: essere qui, andare forte, vincere, ed avere la sicurezza necessaria per poter gestire una carriera sportiva il più lunga possibile. Io, questo ho finito per capirlo con gli anni".

Arrivati a questo punto la soluzione è una, anche se probabilmente bisognerà aspettare un po' prima che gli uni e gli altri piloti, i più giovani e quelli che lo sono meno, convergano: "Prima o poi l'associazione finirà per formarsi, come accade in Formula 1".