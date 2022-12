Marquez dona 100.000 euro per la salute oftalmologica ad Haiti

Carica lettore audio

In ben tre occasioni nella sua carriera di sportivo, Marc Marquez è stato colpito dalla diplopia, un problema del nervo ottico che causa una visione sdoppiata e che in questa stagione, dopo una durissima caduta durante le prove libere del Gran Premio di Thailandia, lo ha costretto a saltare alcune settimane di gare.

Fin dal suo primo episodio di diplopia, durante il periodo in cui era pilota di Moto2, Marquez si è affidato all'Istituto di Oftalmologia dell'Hospital Clínic di Barcellona, con cui ora collabora in un'iniziativa di solidarietà e dove questo lunedì, alla presenza del pilota della Honda, è stato presentato "Learn for sight", un progetto di cooperazione internazionale per migliorare la salute oftalmologica delle persone ad Haiti, uno dei Paesi più poveri e devastati del pianeta.

Il dottor Bernardo Sánchez-Dalmau, responsabile del servizio di oftalmologia dell'ospedale e medico che ha curato il pilota per i suoi problemi di vista, ha presentato il progetto insieme al dottor Josep M. Campistol e al dottor Jorge Peraza, coordinatore del progetto.

"Ad Haiti, quasi 100.000 persone sono cieche, una cifra in aumento a causa della difficoltà di accesso ai servizi sanitari di base e che sarebbe reversibile se fossero disponibili i mezzi necessari per curarla", ha detto il dott. Peraza durante la presentazione.

Con una donazione di 100.000 euro, Marquez è diventato uno dei principali sostenitori dell'iniziativa. "Sono orgoglioso di essere un ambasciatore di questo progetto e di poter contribuire a migliorare la salute visiva di molte persone", ha spiegato il corridore.

"Vedere è un tesoro, e dopo tutti i problemi che ho avuto con la vista lo apprezzo ancora di più, e questo mi rende ancora più entusiasta di partecipare a questa iniziativa. Il nostro aiuto raggiungerà direttamente molti pazienti, ma anche i professionisti di Haiti che saranno in grado di formare e curare un numero maggiore di persone", ha aggiunto.

Dopo aver subito un gravissimo infortunio al braccio destro, che lo ha colpito dal luglio 2020, Marquez ha sempre riconosciuto che la sua più grande paura era quella di perdere la vista.

"Sarò sempre grato all'Hospital Clínic per tutto l'aiuto che ho ricevuto per la mia lesione agli occhi, quindi ho piena fiducia in loro. Quando mi hanno chiesto se volevo partecipare a questo progetto di cooperazione, non ho esitato un attimo, era chiaro che il Clínic e l'oftalmologia erano il connubio perfetto", ha dichiarato il numero 93, che vi incoraggia a sostenere il progetto qui.

Al termine della presentazione Marquez, che domenica ha seguito con passione la finale di Coppa del Mondo tifando per Leo Messi, ha spiegato che "è stata una partita emozionante fino alla fine, con diversi colpi di scena inaspettati, paragonabile alla fine di un titolo di MotoGP in cui il pilota deve ribaltare la situazione. È stato intenso e il modo migliore in cui Messi potesse farlo".

"Messi è un idolo, un punto di riferimento per me e ho vissuto la partita come se mio fratello stesse giocando in campo, se lo merita", ha aggiunto. "Messi è il migliore di tutti i tempi, ero stanco di sentire che mancava una Coppa del Mondo. Beh, ora ce l'ha", ha aggiunto il pilota di Cervera.