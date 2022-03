MotoGP | Marquez: “Con questa moto ancora non capisco quando cadrò”

Carica lettore audio

Marc Marquez ha chiuso la gara in quinta posizione nella gara di due settimane fa a Lusail, dove non è stato in grado di tirare fuori la sua migliore versione. Il pilota spagnolo continua il suo processo di adattamento alla RC213V che Honda ha ridisegnato completamente questo inverno, con l’obiettivo di adattarsi meglio anche alla nuova generazioni di pneumatici che Michelin ha introdotto un paio di anni fa.

Il pilota Honda continua a portarsi dietro gli strascichi dell’infortunio al braccio destro, a seguito delle diverse operazioni a cui si è dovuto sottoporre. Ancora non si trova a proprio agio con un prototipo che lo costringe a cambiare completamente il modo di fare le curve, che prima affrontava senza remore mentre ora non lo può fare.

“Da quando sono salito in moto per la prima volta ho capito che aveva potenziale, ma anche che avevo bisogno di un feeling diverso all’anteriore. Ho la stessa moto del mio compagno di squadra Pol Espargaro, ma non ho le stesse sensazioni. Ancora non capisco quando cadrò o perderò l’anteriore”, ha dichiarato Marquez nel giovedì di Mandalika. “Girando con questa base si possono vincere gare, ma voglio di più e stiamo lavorando su questo”.

Marc Marquez, team Repsol Honda Photo by: Akhil Puthiyedath

Per il pluricampione del mondo, la seconda gara del calendario deve servire per migliorare la quinta posizione ottenuta a Lusail, e anche nel Gran Premio d’Argentina fra 15 giorni cercherà di chiudere più avanti rispetto a questa domenica.

“Quello del Qatar è stato un fine settimana solido. Il nostro obiettivo qui è quello di provare a migliorare il risultato di quella gara. Lì ho avuto le sensazioni migliori dopo molti mesi. Nella gara di Lusail ho capito in che direzione bisogna andare con il mio stile di guida, perché sono stati 22 giri consecutivi”, ha dichiarato Marquez, che considera Espargaro, Enea Bastianini e Fabio Quartararo come uno dei principali favoriti per il titolo, in base al risultato del test svolto a Lombok il mese scorso.

