Marquez avvisa: “In un anno lo scenario può cambiare molto”

Marc Marquez ha lasciato il Qatar con la tranquillità di essere tornato in sella a una moto senza sentire dolore. Sotto i fari di Lusail, il pilota di Cervera ha disputato una prima gara che gli ha potuto dare i punti sufficienti per portare la Honda (insieme a Pol Espargaro) in vetta alla classifica dei costruttori.

In questo senso, "accontentarsi dei punti" non è tipico della personalità dell'otto volte campione del mondo, e in una domenica in cui è stato nientemeno che il suo compagno di squadra a finire sul podio, Marc confessa che vuole sempre di più.

"Ho sempre faticato in Qatar ed è sempre stato un circuito dove non avevo voglia di andare. Ma è stata una gara molto veloce e sono subentrati diversi fattori. I favoriti non erano nemmeno nei primi cinque e quelli che invece non erano tra i favoriti, ma aveva fatto bene in pre-stagione, erano in vetta”, ha spiegato Marquez.

Nonostante avesse chiuso fuori dal podio, Marc Márquez ha avuto qualcosa da festeggiare: lo spagnolo ha detto che ha vissuto la situazione più vicina a un "fine settimana normale" in Qatar: "Ci sono stati spaventi, ma devi prendere rischi", ha detto.

"La cosa più importante per me dalla gara, e quello che ne traggo, è che non ho sentito alcun dolore per tutto il fine settimana. Questo è stato un sollievo e mi ha messo a mio agio”.

Anche se riconosce che deve continuare a migliorare, il pilota del Repsol Honda Team assicura che la sua visione delle corse è cambiato per questo 2022, come "è una stagione molto speciale" per lui, e dice che "l'obiettivo è quello di combattere ogni gara per prendere punti".

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni critici dentro e fuori dal paddock, e Marc Márquez ha dovuto affrontare mesi difficili sia a causa della pandemia ma anche per lui, sportivamente.

"Voglio vincere di nuovo, quest'anno o l'anno prossimo", ha detto Marc a Motorsport.com, "È la sfida di superare il peggio dello sport. E voglio farlo e combatterò per questo.

Tuttavia, il pilota di Cervera riconosce che in questa battaglia per il titolo "ci saranno nuovi rivali e cambi di generazione", con piloti che conosce meno, come Enea Bastianini. Di fronte a questa situazione, Marc assicura che deve conviverci e, soprattutto, "deve imparare da essa".

"Devo essere paziente, perché non ho il giusto feeling con la moto. Non trovo quelle condizioni speciali che sono necessarie per vincere le gare. Ed è lì che devi sapere come ottenere punti".

"L'anno scorso ho avuto l'esperienza di non entrare nemmeno nella top ten e poi di vincere. In un anno può cambiare molto", spiega.

A tal fine, assicura che è "meglio avere 11 punti che andare per 16 e perderli", anche se "non è sufficiente fare tutte le gare così, perché bisogna vincerle".

Questo fa parte del processo di adattamento a una moto più comoda e, secondo il pilota, "più prevedibile della precedente".

Dopo il round del Qatar, la MotoGP si dirige a Mandalika per il secondo round del programma più lungo nella storia del campionato. Il circuito indonesiano ha aperto le sue porte al campionato del mondo durante i test pre-stagionali, una giornata di test in cui i piloti non hanno esitato a mostrare la loro insoddisfazione per le condizioni della pista.

Tuttavia, Marc è fiducioso che i nuovi lavori sul circuito permetteranno una gara più sicura, lasciandosi alle spalle i problemi sperimentati durante i test.

"Dorna sta facendo un ottimo lavoro. Hanno riasfaltato la zona. Sarà una pista molto più pulita.

Con un anno intero davanti a sé, il pilota parte per una seconda gara che potrebbe dargli un assaggio di vittoria.