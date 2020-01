Márquez: “Arrivo ai test di Sepang fisicamente al 60 o 70%”

Marc Márquez, che ha conquistato il suo ottavo titolo mondiale nel 2019, ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento come miglior sportivo dell’anno, stavolta proveniente dal giornale spagnolo Mundo Deportivo. Dopo aver ricevuto il premio, il pilota Honda ha ricordato che per il secondo anno consecutivo non ha fatto vacanze perché si è concentrato sul recupero post operatorio, a novembre infatti si è sottoposto ad un intervento per ridurre una lesione alla spalla destra.

Da allora non è più salito in moto e si è concentrato sulla riabilitazione, affermando di non sentirsi fisicamente pronto al 100% in vista dei test di Sepang, che avranno luogo dal 7 al 9 febbraio: “Dal 2 dicembre mi dedico alla riabilitazione alla spalla. Tra due settimane avremo i primi test che precedono la stagione. Ci arriverò ad un 60 o 70% della forma fisica”.

Fino ad ora, Marquez aveva espresso una maggiore difficoltà nel recupero della spalla e che sarebbe arrivato in tempo per l’inizio della stagione. Stavolta, il catalano ha dato delle percentuali sullo stato fisico che avrà quando affronterà i primi test. È lontano dall’essere al 100% che aveva previsto quando si è operato a novembre: “La squadra sta lavorando moltissimo, gli avversari si rafforzeranno molto quest’anno, ma siamo qui e siamo pronti per prepararci al meglio”.

Durante la premiazione, gli sono state rivolte domande sul suo compagno di squadra e fratello, Alex Marquez: “Mio fratello ed io abbiamo sempre gareggiato in qualsiasi cosa già da piccoli. Facevamo a gara a chi finiva prima di mangiare, a chi si vestiva più velocemente, chi dei due usciva prima di casa…ora sarà la stessa cosa, ma dobbiamo essere molto professionali e distinguere i due ambiti”.

I fratelli Marquez si presenteranno per la prima volta in veste ufficiale il prossimo 4 febbraio a Giacarta, dove avrà luogo la presentazione del team Repsol Honda. Fino a quel momento, il Campione del mondo in carica sfrutterà il tempo per intensificare la riabilitazione e spera di poter salire su una moto prima di volare a Sepang. Non lo fa da quando si sono conclusi i test di Jerez a metà novembre.

“Ho molta voglia di salire su una moto – afferma Marquez – ma ancora non ho potuto farlo. Quindi non so se sono preparato o meno. Ho solo girato un po’ con i kart, ma niente di più. Se tutto va bene, prima di andare in Malesia salirò su una moto qualsiasi per vedere come mi sento. Al momento non l’ho fatto perché non sono pronto”.