Marquez: “Ad Assen situazione diversa dalla Germania”

Dopo un anno di assenza, lo storico tracciato di Assen torna in calendario ed è tappa del Gran Premio di Olanda, l’ultimo appuntamento della MotoGP prima della pausa estiva. Alla cosiddetta ‘Università delle due ruote’, Marc Marquez arriva da vincitore, forte del successo al Sachsenring di domenica scorsa, che ha rappresentato un’iniezione di fiducia e una carica morale più che un rilancio in chiave iridata.

Già, perché, per ammissione dello stesso pilota Honda, sulla pista tedesca si è venuta a creare una serie di circostanze che hanno in qualche modo favorito il ritorno sul gradino più alto del podio. Il successo mancava da oltre 500 giorni ma Marquez lo ha saputo costruire giro dopo giro già dal venerdì di libere. Le due gocce di pioggia hanno rappresentato la chiave, il momento di svolta della sua gara, quello in cui è tornato ad essere il pilota imprendibile che abbiamo sempre conosciuto.

Pioggia prevista anche ad Assen, che ha delle caratteristiche ben diverse dal Sachsenring: se la pista tedesca è tendenzialmente sinistrorsa (con un solo cambio di direzione alla cosiddetta waterfall, Curva 10 e 11), quella olandese è chiaramente più difficoltosa per il pilota Honda, che sta ancora combattendo con il dolore fisico di un braccio e una spalla non pienamente recuperati.

In Olanda dunque sarà difficile aspettarsi quanto visto in Germania, come riconosciuto dallo stesso Marc che già al termine della gara di domenica scorsa aveva affermato che dalla gara successiva sarebbe tornato alla situazione degli altri weekend. Ma il morale alto con cui si presenta ad Assen e le condizioni meteo che sembrano essere decisamente meno calde degli scorsi appuntamenti potrebbero rappresentare un’ulteriore iniezione di fiducia per il pluricampione del mondo.

Marc Marquez guarda al Gran Premio di Olanda già con molta determinazione: “Ci siamo goduti il momento al Sachsenring dopo la vittoria con il team, con la mia famiglia e con le persone che mi hanno aiutato. Ma ora ci concentriamo di nuovo e ci prepariamo per Assen. In passato abbiamo ottenuto buoni risultati in Olanda, ma ovviamente la nostra situazione attuale è diversa. Dal meteo sembra molto freddo e bagnato, specialmente dopo quanto abbiamo visto in Germania. Quindi continueremo a lavorare per migliorare la nostra situazione e vedere cosa sarà possibile fare”.