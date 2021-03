Marini: “Sento meglio il limite delle gomme”

Si conclude l’ultimo dei tre giorni di test per Luca Marini, che ha debuttato così in MotoGP. Il rookie del team Esponsorama sta crescendo giorno dopo giorno e archivia i primi test di Losail con grande soddisfazione, forte dei progressi fatti a distanza di poche ore. Non è stato il più rapido dei piloti Ducati, ma come è noto non è il tempo cronometrato la priorità dei piloti nei test. È infatti 18esimo a 1.6 secondi dalla vetta.

Molto lavoro è stato fatto per quanto riguarda l’ergonomia e l’adattamento alla classe regina, di cui Marini è entusiasta. Sente di essere arrivato pronto grazie all’esperienza della Moto2, ma ha ancora molto da imparare e spera di poter mettere in pratica tutto nei prossimi test, in programma questa settimana sempre sulla pista di Losail, in Qatar.

Com’è andata l’ultima giornata di test?

“È stata una bella giornata, mi sono divertito di più. Abbiamo lavorato un po' sul setup, così è più facile da guidare la moto. Abbiamo provato qualcosa che mi serviva per sentirmi più a mio agio in ogni parte della frenata e dell'entrata in curva. Sicuramente è stato il miglior giorno dei tre. Il mio stile di guida è migliorato molto. Sono vicino ai primi e a Ducati. Ora dobbiamo controllare tutti i dati e capire in quale area dobbiamo lavorare di più e dobbiamo provare qualcosa di diverso sul setup. Devo evolvere il mio stile di guida nelle aree che richiedono più lavoro”.

Ti sei sentito meglio in quest’ultima giornata di test rispetto agli altri giorni?

“Ci sono stata tante differenze nell’ultima giornata, abbiamo lavorato molto bene sul lato elettronico. La moto è più facile da controllare per preparare tutta l'uscita e uscire bene, anche per preparare tutte le frenate. Ho trovato più feeling con l'anteriore soprattutto perché è molto importante averlo nel momento in cui devi frenare. Quando freni forte ma la moto si sta ancora impennando e diventa tanto nervosa. Spingo di più sulle gomme e ne ho sentito meglio il limite. Sono molto diverse rispetto alle Dunlop. Mi sento molto meglio e più a mio agio, abbiamo lavorato sulla posizione di guida. Ora chiederò qualcosa di più a Ducati nei prossimi test”.

Hai seguito qualcuno? Ti sei trovato in pista con quale pilota di cui hai potuto vedere le linee?

“Sfortunatamente non ho seguito nessuno. Quando uscivo in pista non vedevo nessuno. Ho guidato e provato a capire guardando i dati dove devo migliorare le linee. Oggi è andata molto meglio in ogni curva, a parte due, mi sento bene anche con le linee. Mi sento bene in questo lavoro da solo e seguirà un’altra Ducati, così sarà più facile, anche se non sarà semplice seguirle. Forse posso provare a parlare con Pecco, Jack ed Enea per provare a fare qualche giro insieme, perché sicuramente è importante e anche in gara devo capire come devo frenare perchéè quando sei in scia la velocità è molto più alta. Bisogna fare attenzione a questo aspetto”.

Hai notato che rispetto alle altre Ducati hai meno velocità di punta?

“Sinceramente non ci abbiamo guardato, ancora c’è così tanto lavoro da fare nelle altre aree che quelle lì sono gli ultimi due decimi. Devo ancora migliorare nelle altre zone. Ho notato anche io questo gap, non so perché. Magari sono più alto, prendo più aria, ma non ricordo se anche Petrucci avesse questi problemi. Analizzeranno i miei tecnici insieme a quelli Ducati e faranno un report. Non so neanche come sono i motori, se sono usati o meno. Purtroppo non ci siamo soffermati su questo, è uno di quei dettagli che vai a cercare alla fine. Ancora devo migliorare io di guida”.

Però i giri erano buoni...

“Sono soddisfatto, I tempi sul giro erano ottimi. Tutti e tre i rookie penso che abbiamo fatto un buon lavoro perché siamo rimasti sotto i due secondi, questo è grande. Prendere un secondo e mezzo non è facile in MotoGP ora, ma anche questo sembra che la Moto2 stia preparando bene i piloti per la MotoGP. Ci sono molte cose simili. Vorrei essere più soddisfatto della mia comodità nella moto perché ho ancora qualche problema in alcune aree, ma stiamo lavorando su questo. Spero che possano portarmi qualcosa per la gara ed essere al 100% anche in questa area, che è dove ci manca di più. La moto è bella da guidare e non sento grandi problemi su tutta la pista”.

Che bilancio fai di questi primi test?

“Il bilancio è positivo, soprattutto l’ultimo giorno mi sono divertito. Mi sento a mio agio, riesco a gestire meglio la potenza, sono riuscito a cambiare lo stile sulla frenata e sono quasi arrivato al livello dei migliori in frenata e sulla nostra moto è fondamentale per andare forte. Dobbiamo analizzare bene dove ci manca rispetto ai nostri compagno di squadra, rispetto ai ducatisti e così poi cercare di modificare un po’ con la mia guida e il setup. Oggi abbiamo iniziato a modificare qualcosa, tutte positive e mi hanno aiutato. Bisognerebbe fare un altro step per aiutarmi a guidare meglio ma sono sicuramente molto soddisfatto. Dobbiamo lavorare sulla posizione in moto, non mi sento totalmente a mio agio. Faccio fatica in alcuni punti della pista o delle curve dove tecnicamente non si dovrebbe faticare perché è dove ci si dovrebbe rilassare. La moto va bene, mi sento bene, abbiamo raggiunto un bel livello, tutti i rookie sono forti, non me lo aspettavo. Dobbiamo essere soddisfatti”.

Sei riuscito a parlare con Valentino?

“Yamaha ha portato tanto materiale nuovo a Valentino, ha prove importanti da fare. Adesso inizia la stagione, hai altri tre giorni e poi è finito. Nei weekend di gara provare cose grosse è complicato, magari quando sei un rookie devi solo pensare a guidare. Oggi abbiamo iniziato a modificare le prime cosine di setup, piccole. Devo concentrarmi a guidare e prendere feeling per migliorare il mio passo, così è più facile andare forte in questo modo”.

Luca Marini, Esponsorama Racing 1 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 2 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 3 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 4 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 5 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 6 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 7 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 8 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 9 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 10 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luca Marini, Esponsorama Racing 11 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 12 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 13 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 14 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 15 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Luca Marini, Esponsorama Racing 16 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 17 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 18 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 19 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 20 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, prove di partenza 21 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Moto di Luca Marini, Esponsorama Racing 22 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 23 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 24 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 25 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 26 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 27 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 28 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 29 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 30 / 38 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Esponsorama Racing 31 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 32 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 33 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 34 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 35 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 36 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 37 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 38 / 38 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images