Questo 2020 doveva essere un anno molto particolare per Marc Marquez che non solo avrebbe potuto raggiungere Valentino Rossi a quota 9 titoli, ma avrebbe anche dovuto condividere per la prima volta in carriera il box con suo fratello Alex.

Purtroppo però il suo futuro, come quello di tutti, è stato messo in stand-by dal coronavirus che ha costretto la Dorna a bloccare il campionato MotoGP 2020 in attesa di ulteriori sviluppi.

Ospite della trasmissione #CasaSkySport, Marc Marquez ha raccontato alcuni retroscena sull'accordo tra il fratello e la Honda: "La firma è arrivata il lunedì notte. Puig ha un bel rapporto con i piloti, ma è anche molto professionale. Io ho provato a chiedergli cosa avrebbe fatto con il mio compagno di squadra e lui mi ha risposto che non erano affari miei e che dovevo solo pensare a vincere la gara di domenica".

In questi mesi però la Honda ha fatto un doppio colpo in casa Marquez assicurandosi anche la firma di Marc per i prossimi 4 anni. Una notizia che ha colto di sorpresa tutti quelli che si aspettavano ad un suo possibile cambio di scuderia.

Lo spagnolo in merito a questa questiona ha così raccontato: "L'idea di rinnovare per 4 anni è partita dalla Honda. Io onestamente non ci avevo mai pensato. Non so se in futuro cambierò team, nella vita mai dire mai. A me non importa quello che dice la gente. So che alcuni dicono che se non vinco con un'altra moto non sono il migliore, ma a me non interessa. La mia scelta è stata dettata dal cuore".

Infine Marc ha spiegato cosa lo ha spinto a prendere questa decisione: "La Ducati ha chiesto informazioni, ma non ne abbiamo mai parlato perché prima volevo sapere la proposta della Honda e loro mi hanno offerto un progetto sportivo che non ho potuto rifiutare".

