Marc Marquez torna in moto e prepara il ritorno in MotoGP

Marc Marquez continua il suo recupero dopo aver subito la quarta operazione all'omero destro. L'otto volte campione del mondo, che è tornato nel paddock della MotoGP (per una visita) in occasione del GP d'Austria, ha dichiarato che il suo recupero sarebbe dipeso dai risultati di un ulteriore esame, a cui si è sottoposto la settimana successiva.

Marc è stato visitato solo sei settimane dopo il controllo precedente (13 luglio) e dodici settimane dopo essere stato operato il 2 giugno alla Mayo Clinic di Rochester. Il chirurgo che lo ha operato, Joaquín Sánchez Sotelo, ha supervisionato la TAC. Il nativo di Cervera ha ricevuto l'ok dai medici per tornare ad allenarsi normalmente, dopo aver confermato la completa guarigione dell'osso.

Il pilota della Honda non ha perso tempo per tornare sulle due ruote. Prima in MTB e ora, come ha rivelato sui suoi social network, su una CBR 600RR al Motorland karting. È la prima volta che Marquez sale su una moto dopo l'operazione subita dopo il GP d'Italia del mese di maggio.

"Oggi non riesco a smettere di sorridere. Dopo una fatica immane sono tornato in sella alla moto. Grazie a tutti voi che mi spronate sempre! Continuiamo così!!!", ha scritto Marquez accanto alle foto pubblicate sul suo account di Instagram.

Le foto, che mostrano un Marc felice, sembrano confermare l'intenzione della Honda di riportarlo in MotoGP nei prossimi test di Misano, in programma la prossima settimana. La squadra afferma che rispetterà la decisione del pilota, anche se spera che possa fare qualche apparizione in pista per preparare lo sviluppo del prototipo del prossimo anno.

Come ha spiegato Alberto Puig in un'intervista a DAZN: "Il test di Misano è cruciale, perché è lì che si raccolgono le informazioni per realizzare la moto che i piloti proveranno al test di Valencia", che è quello che si terrà dopo la fine della stagione.