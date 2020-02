Marc Marquez: "Preoccupato sia per il fisico che per la Honda"

Dopo aver chiarito che l'operazione alla spalla destra è andata bene e che un'ulteriore operazione è completamente esclusa, è stato molto importante per Marc Márquez mettersi alla prova su una pista fisicamente dura come quella del Qatar dove inizierà la stagione.

In questa prima giornata di test, Marc è stato il primo a scendere sotto il muro dell’1’55’’ ottenendo il crono di 1’54’’823 che gli è poi valso il sesto riferimento assoluto.

Il campione del mondo, che ha rinnovato con la Honda per altri 4 anni, ha espresso le proprie sensazioni a fine turno.

“A causa dell'infortunio ho un tempo peggiore su questo circuito che in Malesia. La spalla va meglio, ma le curve veloci e lunghe mi fanno soffrire un po'. Questa pista evidenzia tutti i punti deboli della nostra moto”.

“Fisicamente sto meglio, ma su questa pista non mi sento benissimo. Dobbiamo lavorare per essere più vicini ai più veloci” ha detto pensando alla gara di apertura dell'8 marzo.

Lo spagnolo ha poi affermato di non pensare di arrivare al top della condizione all’inizio del campionato. Ad un’ora e mezza dalla fine della prima giornata di prove, infatti, Marc si è dovuto fermare.

“Probabilmente non sarò al 100% per l’avvio della stagione. Alle 18:30 non ce la facevo più ed ho deciso di tornare ai box. Sono preoccupato per diverse cose, sia fisiche che tecniche. La Honda è ancora molto complicata".

Marquez ha poi dichiarato come anche la Casa giapponese stia lavorando sul sistema holeshot anche se il dispositivo non è ancora pronto.

Marc, infine, ha voluto fare un riflessione sui problemi emersi in questo avvio di stagione.

“Le difficoltà che abbiamo incontrato sono le stesse dell’anno scorso, stressiamo troppo la gomma anteriore”.