Marc Marquez: “Non devo essere al 100% per lottare per il mondiale”

Marc Marquez e Pol Espargaro si sono incontrati questo giovedì nel luogo dove avviene la magia del team Repsol: il loro laboratorio a Madrid. Dopo una chiacchierata interattiva, l’otto volte campione del mondo ha confermato che, anche se quest’anno non si trova in una posizione favorevole per essere uno dei favoriti, si considera un contendente nella lotta per il titolo: “Da dove vengo, non posso partire come favorito. Non è realistico. Ma mi vedo come un candidato, perché ad oggi è difficile scegliere un favorito in MotoGP, perché ogni stagione è diversa”, ha detto Marc.

Marquez ha concluso dei test positivi sia in Malesia che Indonesia. Tuttavia, il 100% del pilota di Cervera sarà lontano da quello dei suoi rivali, che avranno il vantaggio di essere fisicamente più forti. “Vengo da due stagioni molto difficili. Ho sperimentato il meglio di uno sport e il peggio. Quando sembra che tu ne esca, vai incontro a un altro infortunio”, ha detto. “Ora sono in un buon momento, e se mi chiedete 'come stai' posso dire che sto bene. Non so se sono al 100%, ma so che non è necessario essere al 100% per lottare per il campionato del mondo", ha detto a Motorsport.com.

“Sono andato molto bene nei test e arrivo in Qatar pronto a cominciare. È una sensazione che non avevo due anni fa, quindi voglio iniziare con il piede giusto e prendermela comoda. So che migliorerò gara dopo gara. Devo essere paziente", ha aggiunto.

Il pilota Repsol Honda disputerà quest’anno la sua decima stagione nel campionato, e negli anni ha assistito all'ingresso e all'uscita di diverse generazioni di piloti, per i quali è un grande riferimento: “È vero che tutti i piloti sono rivali e una volta in pista non importa il nome e il colore, ma è diverso aver combattuto come un rookie contro i piloti più veterani, e poi essere quello con l'esperienza e avere i rookie che arrivano e cercano di imparare”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Crede anche che ci sia molto da imparare dai nuovi arrivati nella categoria: “Gli esordienti sono molto veloci e guidano tutte in modo diverso. Abbiamo visto che i piloti molto giovani possono vincere un mondiale il primo anno che passano alla categoria”.

Marc conferma che si sta trasferendo a Madrid con l'obiettivo di mantenere il suo braccio "fresco", dato che i medici, il suo fisioterapista e il suo allenatore di fiducia sono nella capitale spagnola: “Ho fatto un cambiamento nella mia vita personale. Mi sto trasferendo a Madrid con l'obiettivo di mantenere il mio braccio fresco, dato che i medici, il mio fisioterapista e il mio allenatore di fiducia sono qui. Così, dopo tutti questi anni, volevo cambiare aria. Quando non avrò più motivazione sarà il momento di appendere il casco al chiodo”.

“È difficile vedere il doppio e vivere con l’incertezza di non sapere se potrai correre di nuovo, perché non è la tua immaginazione, è quello che ti dice un medico. Ma quando si sale su una moto si dimentica il passato e si pensa solo all'obiettivo che si ha davanti e a quello che si vuole raggiungere”.

Per Marc, avere un ambiente personale e familiare sicuro è stata la chiave del suo processo di recupero fisico e mentale: “Nel mio caso non ho mai usato uno psicologo sportivo. Per me, la salute mentale è l'ambiente. Se l'ambiente è buono e non tossico, per me si tratta di salute mentale. Nei momenti difficili guardo alla mia gente. È lì che miglioro davvero ed evado dai problemi”.

Infine, la Honda RC213V partirà in Qatar con un design nuovo e carismatico, molto diverso dagli anni precedenti: “Così com’è attualmente, penso che sia una moto pronta a lottare per il campionato del mondo. È molto diverso da quello a cui sono abituato. È un concetto nuovo e ho dovuto portarlo nel mio territorio. Durante la stagione testeremo telai e forcelloni, per vedere quali problemi ci sono, ma abbiamo già una moto pronta per tutto”.