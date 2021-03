Marc Marquez è rimasto fuori dalla scena della MotoGP dallo scorso luglio, dopo essersi fratturato l'omero destro in un incidente avvenuto nella gara di apertura della scorsa stagione, il Gran Premio di Spagna.

Da allora si è sottoposto a tre operazioni, l'ultima delle quali a dicembre, quando sul suo omero è stato fatto un innesto osseo dall'anca.

In quell'occasione è stato trattato anche per un'infezione all'osso successiva alla seconda operazione, avvenuta pochi giorni dopo il tentativo di un rientro lampo fallito in occasione del Gran Premio di Andalusia.

Dopo la terza operazione, Marquez ha iniziato a mostrare i primi segnali incoraggianti e all'inizio del mese è stato autorizzato a tornare ad allenarsi in moto. La scorsa settimana, infatti, ha girato con una RC213V-S sia a Barcellona che a Portimao. Cosa che lasciava presagire un suo ritorno sulla scena della MotoGP fin dalla prima gara di questo fine settimana.

Nonostante tutto, i medici gli hanno sconsigliato di scendere in pista nella gara inaugurale di Losail, come ha confermato lo stesso #93.

"Dopo l'ultimo controllo con l'equipe medica, mi hanno suggerito che la cosa più prudente fosse non prendere parte al Gran Premio del Qatar e continuare il piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane", ha detto Marquez.

"Mi sarebbe piaciuto essere in grado di partecipare alla gara di apertura del Mondiale, ma dovremmo continuare a lavorare per essere in grado di ritrovare le condizioni ottimali che mi permetteranno di tornare a correre", ha aggiunto.

Il comunicato della Casa giapponese parla di un nuovo controllo medico fissato per il 12 aprile, quindi all'inizio della settimana del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento in calendario a Portimao. Anche se la HRC non lo ha detto chiaramente, il pilota di Cervera dovrebbe saltare quindi anche la seconda gara della stagione, che si disputerà sempre a Losail la settimana prossima, il GP di Doha.

Lo stesso Marc ha lasciato intendere la cosa con un post che ha fatto successivamente su Instagram: "Dopo l'ultimo controllo con l'equipe medica, mi hanno consigliato di non partecipare alle due gare in Qatar, quindi continueremo con il recupero per tornare a correre il prima possibile".

Anche se ancora non c'è stata una conferma ufficiale in tal senso, appare molto probabile che ancora una volta sarà il collaudatore Stefan Bradl a sostituire Marquez per l'esordio stagionale, proprio come ha fatto nella passata stagione. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.