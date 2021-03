Marc Marquez è tornato su una moto dopo 8 mesi!

Il pilota della Honda si è infortunato lo scorso 19 luglio, durante il Gran Premio di Spagna, a Jerez, e non tornava più su una moto da quando aveva tentato un rientro lampo la settimana successiva, dopo la prima operazione all'omero fratturato.

Da allora sono passati quasi otto mesi e Marquez ha subito altre due operazioni al suo braccio destro, l'ultima il 3 dicembre.

Questa settimana, il pilota catalano si è sottoposto ad un controllo all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove l'equipe che l'ha operato l'ultima volta, guidata dal dottor Samuel Antuna, ha verificato i suoi progressi e gli ha dato il via libera per tornare in moto.

Marquez non ha voluto perdere neanche un momento e nella giornata di venerdì si è subito allenato con una minibike sul circuito di Alcarras (Lleida).

"Ieri, dopo otto mesi e dopo l'ok dei medici, ho finalmente provato di nuovo questa sensazione, anche se con una minibike", ha scritto Marquez accanto al video che ha condiviso sui suoi canali social.

La Honda ha inserito Marquez nella entry list provvisoria del primo Gran Premio dell'anno, previsto per il 28 marzo in Qatar, dove ieri si sono conclusi i test pre-campionato, ai quali non ha avuto modo di prendere parte.

Il pilota di Cervera ha poco più di 10 giorni per prepararsi per questo appuntamento. Se non dovesse farcela, avrà un'altra occasione una settimana più tardi, perché il 4 aprile ci sarà il Gran Premio di Doha, sempre a Losail.

Intanto Marquez ha deciso di recarsi immediatamente in Qatar per ricevere la prima dose di vaccino contro il Coronavirus, offerta dal paese a tutto il paddock della MotoGP (altrimenti non ci starebbe dentro con i tempi per la seconda dose), e poi tornare in Spagna per proseguire il suo percorso di recupero.

Il programma dell'otto volte campione del mondo prevedeva proprio di iniziare con le moto più piccole, per poi aumentare progressivamente le dimensioni e vedere come risponde il braccio prima di tornare sulla Honda di MotoGP.

Tutte le moto di Marc Márquez in MotoGP, Moto2 e 125cc

2008 1 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez llegó al mundial de 125cc con 15 años recién cumplidos, y su primera moto fue una KTM del equipo Repsol con su eterno 93 como dorsal. Logró su primer podio y fue 13º en el campeonato, con 63 puntos. 2009 2 / 14 Foto di: Repsol Media Su moto más naranja, la KTM del Red Bull KTM Motosport. Con ella logró sus primeras poles en 125cc y acabó 8º en el mundial. 2010 3 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images A la tercera, la vencida. Con 17 años, se convirtió en campeón del mundo de 125cc a los mandos de la Derbi del Red Bull Ajo Motorsport. 2011 4 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La 2011 fue la temporada de su paso a Moto2, y se quedó a las puertas del título, siendo subcampeón del mundo con la Suter Honda del Team Catalunya Caixa Repsol. Sumó siete triunfos en 15 carreras. 2012 5 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Su segunda temporada en Moto2, con una Suter Honda del Team Catalunya Caixa Repsol, le vio convertirse en campeón del mundo de la segunda categoría con 9 victorias en 17 carreras. 2012*: 6 / 14 Foto di: Repsol Media Tras ganar el título de Moto2 y antes de su ascenso a MotoGP para el año siguiente, Márquez debutó a los mandos de la HRC con esta decoración 2013 7 / 14 Foto di: Repsol Media Con el dorsal 93 en la RC212V, Márquez debutó en MotoGP en 2013 tras ser campeón en Moto2 el año anterior. El debut no pudo ser mejor, y es que se alzó con un histórico título en su primer año en la máxima categoría. 2014 8 / 14 Foto di: Repsol Media Márquez decidió mantener el 93 en su moto pese a que era campeón, y volvió a hacer historia, repitiendo título con total autoridad. Logró 10 victorias en las 10 primeras carreras, acabando el año con 13 triunfos. 2015 9 / 14 Foto di: Repsol Media La RC212V no pudo hacer frente a la Yamaha, y Márquez, aunque tuvo un papel casi protagonista en la última parte del campeonato, sólo pudo terminar 3º. 2016 10 / 14 Foto di: Mirco Lazzari En una temporada con multitud de ganadores diferentes y múltiples caídas, Márquez hizo de la regularidad su bandera y, sin apenas tocar el suelo, fue campeón con tres carreras de ventaja. 2017 11 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images En su quinta temporada en MotoGP, Márquez lograría su cuarto título de la máxima categoría. Tuvo en Andrea Dovizioso y su Ducati un importante rival hasta el último momento, pero logró coronarse gracias a sus seis victorias y una gran rivalidad. 2018 12 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images No tuvo rival en 2018 para ganar su quinto mundial de MotoGP en seis temporadas. Con nueve triunfos, le sobraron carreras para coronarse. En diciembre bromeó con cambiar el 93 por el 1 pero, como se sospechaba, era una inocentada y en 2019 repite dorsal. 2019 13 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 14 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images