Marc Marquez: "Alex deve guadagnarsi il rinnovo in Honda"

Alex, campione in carica della Moto2, è stato firmato dal team ufficiale Honda per prendere il posto del ritirato Jorge Lorenzo, unendosi al fratello maggiore per la sua prima stagione nella classe regina.

Prima dell'ultimo test prestagionale in Qatar, la Honda ha annunciato di aver firmato un prolungamento di contratto di quattro anni con Marc. Questo vuol dire che lo spagnolo difenderà i colori della HRC almeno fino al 2024.

Sebbene in molti ipotizzano che questo porterà anche al rinnovo del fratello Alex per almeno due anni, Marc ha chiarito che ritiene che questo dipenderà esclusivamente dai risultati di suo fratello e che non ci sarà alcuna pressione da parte sua.

"In nessun punto il mio contratto tocca l'argomento del compagno di squadra" ha detto il maggiore dei fratelli Marquez durante una conferenza stampa andata in scena oggi a Madrid.

"Non ho mai posto il veto a nessuno, non ho posto il veto all'arrivo di Jorge Lorenzo l'anno scorso e non imporrò alla Honda mio fratello o chiunque altro".

"Se Alex vuole rimanere con la Honda, dovrà guadagnarselo da solo. In caso contrario, avrò un altro compagno di squadra".

"Alex è abbastanza grande per fare la sua carriera. Io mi sto concentrando sulla mia".

Marquez ne ha approfittato anche per ribadire i motivi che lo hanno portato a firmare un accordo così lungo con la Honda.

"La motivazione per firmare un contratto così a lungo termine è stata quella di cercare un progetto vincente come quello che abbiamo ora" ha detto il sei volte campione del mondo della MotoGP.

"Da entrambe le parti cercavamo continuità, la proposta è venuta dalla Honda e la mia priorità è stata quella di rimanere con questa squadra. Mi sento a casa qui, quindi è giusto cercare la felicità, senza dimenticare l'obiettivo".

"Non esiste un progetto migliore di questo per i prossimi cinque anni. Honda darà il 100% e lo farò anche io, senza distrazioni da entrambe le parti".