Lorenzo: “Se decidessi di tornare, non mancherebbero offerte”

Jorge Lorenzo ha annunciato il ritiro a novembre del 2019, ma solo qualche settimana dopo ha rivelato di aver accettato il ruolo di collaudatore in Yamaha. In questa nuova veste, il maiorchino dovrebbe correre come wild card al Gran Premio de Catalunya, se questo si dovesse disputare.

Al momento, confinato a Dubai, il pilota spagnolo aspetta che la situazione cambi. In un’intervista con Catalunya Ràdio spiega: “Sono a Dubai da un mese, vediamo come si evolve la situazione e se possiamo tornare a casa presto. Avevo pianificato questo viaggio da mesi e quando ho visto che iniziava la quarantena ero qui ed ora è difficile tornare. Tra l’altro credo che rientrare sia anche poco intelligente. Il fatto è che non so quando potrò tornare, siamo in attesa che le cose migliorino”.

“È una situazione che ha colto di sorpresa tutto il mondo, nessuno ha vissuto niente di simile, è incredibile ma sta succedendo. Quando ci sono tante vittime, lo sport assume un ruolo secondario ed è normale sospendere gli eventi sportivi. È un peccato, ho molta voglia di correre a Montmeló e spero di poterlo fare, anche se non sembra facile al momento”, ha affermato pensando alla possibilità della sospensione del suo appuntamento di casa.

“Ho sempre detto che l’intenzione principale era di fermarsi e che questa decisione era definitiva, ma nella vita mai dire mai. Sono andato via convinto, ho avuto una carriera lunga, di successo, ma mi sono anche fatto molto male. Economicamente ho avuto la fortuna di guadagnare soldi e posso godermi la vita facendo altro”.

“Mi piace godermi la vita e fare altre cose, ma ho anche la fortuna di poter guidare una MotoGP 16 o 18 giorni l’anno, prendere il buono di questo lavoro e risparmiarmi la parte negativa. Penso che sia il lavoro perfetto al momento”.

Nell’intervista, a Lorenzo viene ricordato che non tutti i suoi ex rivali la vedono allo stesso modo. Ricordano infatti recenti dichiarazioni di Marc Márquez o di Pol Espargaró, che hanno affermato che “ritirarsi sia stata una scusa per non continuare con Honda”.

Il maiorchino risponde: “Ci sono molte opinioni e bisogna rispettare sempre ciò che pensano gli alti. Pol pensa questo e lo dice con rispetto, lo capisco. Personalmente, credo che nel caso in cui volessi tornare a correre, non mi mancherebbero offerte. Ma al momento non è il caso, sto bene come sto”.

Tutte le vittorie di Jorge Lorenzo in MotoGP

