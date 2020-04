Lorenzo: "Rossi? L'età è solo un numero

Dal suo buen ritiro di Dubai - anche se, con ogni probabilità, preferirebbe la definizione di “prigione dorata” - Jorge Lorenzo sta vivendo il momento di lockdown lontano dalla propria residenza abituale di Lugano. Non per questo, tuttavia, il maiorchino si sen te in vacanza, anzi. Chi lo segue sui social network lo può vedere allenarsi con costanza, curando anche l’alimentazione. Quando la stagione inizierà, servirà il massimo sforzo da parte di tutti. Collaudatori di lusso compresi.

“Speriamo di ricominciare presto, ma non sono ottimista. Potrebbe anche essere che non si corra quest’anno”, dichiara Lorenzo alla Gazzetta dello Sport.

“Non sarei in forma per lottare per il mondiale, ma potrei andare forte per qualche giro. Per lottare per il mondiale, mi servirebbero un paio di settimane di lavoro intensivo”.

Jorge ha abbandonato la MotoGP dalla porta principale al termine di una stagione difficile con Honda, per poi rientrare nelle vesti di collaudatore Yamaha poche settimane dopo. “Per la gente sono ancora pilota, ma io mi sento molto lontano da quella realtà, guido una MotoGP, ma essere collaudatore non ha niente da vedere con l’energia, la concentrazione, col fuoco che c’è quando sei pilota titolare. Me la godo, non pensavo dopo il ritiro di ricevere subito l’offerta della Yamaha e quindi ho iniziato a pensare di accettare per restare sulle moto e offrire alla Yamaha la mia esperienza, visto che la Yamaha ha dato tanto a me. La Yamaha può crescere di motore e a livello generale, e con me ha piloti molto forti, poche hanno questo schieramento”.

Gli occhi, nella categoria regina del motomondiale, sono per Fabio Quartararo. Il pilota del team Petronas è il nuovo che avanza, ed il fatto che Yamaha lo abbia ufficializzato nel team factory con un anno di anticipo sembra non stupire Jorge, che crede sulle qualità di Fabio. “C’è simpatia perché lui è simpatico di natura, è sempre solare, non è malizioso. Ma in pista si trasforma, scherziamo su Instagram, ha tanto talento che è venuto fuori adesso. Sarà lui il grande rivale di Marquez? Chi lo sa? Lo sport e la MotoGP regalano sorprese, ma se la Yamaha migliora motore e trazione, vedo Fabio più forte del 2019 con più esperienza e ha più confidenza”.

Con Valentino Rossi, dopo un rapporto che si vuol eufemisticamente definire burrascoso da compagni di team, sembra essere scoppiata una forte intesa comunicata al mondo con messaggi di reciproco rispetto. “É naturale che il mio rapporto con Valentino sia migliorato. Rappresentiamo la Yamaha e quindi abbiamo lo stesso interesse, rispetto a quando eravamo rivali dentro al team. Cosa sceglierà per il futuro? Valentino ha scelto una vita che gli serve per avere uno spirito giovane, fa una vita divertente, se la gode e questo gli permette di affrontare meglio la pressione. Io sono più perfezionista, non sceglierei quella vita perché mi sembrerebbe di sprecare del tempo. Quindi se lui è felice e motivato l’età è solo un numero. In più guida la moto ideale, quella più docile, se ritrova confidenza e sensazioni i risultati possono migliorare. Lui il mio più grande rivale? Lui, Pedrosa e Stoner”.

Non poteva mancare, conoscendo Jorge, una stoccata finale a tutti coloro che lo indicavano come pilota che avesse avuto paura della Honda. “Non so come possa dire che avevo paura della Honda - ha detto - non ho mai usato quella parola. Ho detto che quando ho forzato il ritmo con quella moto sono caduto e quindi che non avevo confidenza. Ma da qui a dire che avessi paura, ce ne corre…"

