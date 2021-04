Lorenzo: "Rossi ha deluso me e i suoi tifosi"

Dal suo ritiro di Dubai, Jorge Lorenzo ha postato sul suo canale Youtube la seconda puntata di "99 secondi", spazio in cui ha analizzato ciò che è successo al Gran Premio di Doha. Il maiorchino ha indicato Jorge Martin come sorpresa, Valentino Rossi come la delusione, ma ha anche commentato l'incidente tra Jack Miller e Joan Mir.

"In questa occasione il vento ha giocato un ruolo fondamentale per me, da venerdì fino a prima della gara. Alla fine della gara erano più veloci, ma durante tutto il fine settimana sono stati circa mezzo secondo più lenti. Il vento rende difficile la guida. Poi però ce ne sono alcuni piloti che riescono comunque ad essere veloci, come nel caso di Martin. Ma anche il contrario, come Valentino Rossi. Coincidenza o no, Rossi è il pilota più esperto e Martin è uno degli esordienti. Non so se questo abbia avuto un'influenza o meno. Martin si è migliorato di sette decimi rispetto al weekend precedente, mentre Valentino è stato più lento di 1"7", ha detto.

"La gara è stata più eccitante, imprevedibile ed equilibrata della precedente. Sembrava complicato, ma è successo. Aleix ha tenuto duro con l'Aprilia. La KTM è arrivata e la Honda era un po' lontana. Mi è piaciuta questa gara. Martin è di nuovo partito come un razzo. Era l'unico pilota con pista libera e poteva concentrarsi sulla sua leadership. Ha fatto più del previsto ed ha sorpreso tutti. Mi aspettavo che durasse dai tre ai cinque giri in testa, ma gli altri hanno iniziato a darsi battagli e Martin è rimasto lì a fare il ritmo".

Lorenzo ritiene che la lotta sia molto aperta e senza un chiaro punto di riferimento.

"E' impossibile fare previsioni. Ho studiato la FP4. Vinales mi sembrava il favorito, poi vedevo Zarco, Aleix e Quartararo. Martin non ha fatto 1'54" e ha quasi vinto la gara. E' molto difficile fare previsioni in MotoGP, sembra la Moto3. Non c'è un chiaro dominatore e non so se apparirà. Potrebbe essere Martin, potrebbe essere un altro pilota o potrebbe essere Marquez. Potrebbe essere un'altra stagione come il 2020", ha detto.

Per quanto riguarda il tanto discusso incidente tra Miller e Mir, Jorge si è schierato con lo spagnolo.

"Non mi è piaciuto quello che è successo tra Miller e Mir. Non mi è piaciuto il modo in cui Miller ha gestito la situazione. Mir potrebbe essere stato troppo aggressivo, ma Jack non ha reagito bene. Ha guardato un paio di volte, ha visto dov'era Mir, ma non gli importava che stesse tornando in pista, quindi non si è spostato. Non gli ha lasciato alcuno spazio. Poteva finire molto male. Quando hanno smesso di toccarsi, poi ha quasi toccato anche Vinales. Ancora una volta è stato il peggiore delle Ducati. L'ho visto molto nervoso in FP4 e in gara, gli manca qualcosa", ha detto.

Lo spagnolo ha sottolineato il weekend fenomenale di Jorge Martin.

"Per me la sorpresa è stata Jorge Martin. Ha superato le mie aspettative. Ho detto su Twitter che è nata una stella. Per me sei una star quando fai delle cose importanti in MotoGP come pole e vittorie. Jorge ha iniziato alla sua seconda gara. Mi ricorda tre piloti: Capirossi per altezza e corporatura, è come un pitbull; in frenata mi ricorda Stoner; e assomiglia a me a centro curva. Ha molto passo in curva, più di Zarco e di Miller. Gli è mancata un po' l'energia e la velocità alla fine con Quartararo e l'astuzia con Zarco. Ma è solo una questione di tempo prima che ottenga la sua prima vittoria", ha previsto.

E' stato anche molto critico nei confronti del Gran Premio di Rossi, anche se spera che possa stare più avanti su altri circuiti.

"Rossi ha deluso me, i suoi tifosi e gli appassionati. Da Valentino ci si aspetta sempre molto. Dopo il 21esimo tempo, è difficile trovare una qualifica peggiore. E' difficile trovare una gara con lui fuori dai punti. Come delusione ho messo Valentino. E' già la seconda volta che rimane indietro rispetto alle altre Yamaha. Speriamo che sia qualcosa di particolare. In Qatar non è mai andato bene, anche Portimao sarà complicata, ma a Jerez tornerà forte di sicuro", ha detto.

Anche Vinales lo ha deluso, perché lo vedeva come il favorito per la vittoria.

"Vinales ha deluso. Non mi aspettavo che fosse il favorito per la vittoria, vedevo di più Bagnaia. Dopo aver visto la FP4 però avevo cambiato idea. Un'altra occasione sprecata per vincere. Aveva il miglior ritmo insieme a Zarco, ma era più forte. Di nuovo una brutta partenza. Quartararo ha reagito come mi aspettavo e gli ha restituito il favore. Il gioco di potere è molto equilibrato alla Yamaha", ha detto.

Infine, il #99 ha fatto un bilancio particolare per la sua ultima squadra in MotoGP.

"La Honda in generale è uscita sconfitta ed in particolare Alex Marquez, perché non è stato veloce in nessuna delle due gare, oltre ad essere l'unico con due zero. Poi mi aspettavo che Pol stesse davanti ad Aleix", ha concluso.

