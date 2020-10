Lorenzo potrebbe sostituire Rossi nel Gran Premio di Teruel

Un anno dopo il suo ritiro dalla MotoGP, Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre. Dopo l'annuncio della positività al COVID-19 di Valentino Rossi, è stato lo stesso pilota di Tavullia a spiegare che non sarà in pista questo fine settimana per il Gran Premio d'Aragon, ma quasi certamente anche il prossimo, quando sempre ad Aragon si disputerà il GP di Teruel.

Per regolamento, la Yamaha sarebbe obbligata a sostituire Rossi il prossimo fine settimana, per la seconda gara ad Aragon e, sulla carta, il collaudatore e quindi la riserva della Casa di Iwata è Jorge Lorenzo.

Per il momento Lorenzo, che la scorsa settimana ha partecipato ad un test per i collaudatori a Portimao, guidando però una M1 del 2019, resta tuttavia in attesa di decisioni ufficiali da parte dei responsabili della Yamaha.

Va ricordato che quest'anno Lorenzo avrebbe dovuto fare almeno una wild card quest'anno, a Barcellona, ma che la pandemia del Coronavirus ha rovinato i suoi piani, visto che le wild card sono state eliminate in un'ottica di contenimento dei costi.

Gallery: Jorge Lorenzo impegnato nel test di Portimao