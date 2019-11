Lorenzo: “Io avrei potuto evitare il contatto, ma anche Marquez”

Non è stata una grande giornata per Jorge Lorenzo, che in condizioni atmosferiche non ideali, con pista umida, ha dovuto affrontare due situazioni diverse. Doveva tenere d’occhio Johann Zarco, debuttante sulla Honda LCR e con cui non potrà evitare confronti. Inoltre alla fine delle FP2 ha avuto un contatto con Marc Marquez.

Una giornata complicata per un Lorenzo ancora in difficoltà che fatica ad andare veloce: “Le mie sensazioni sono buone, sarei potuto andare più veloce. La mattina non ho voluto rischiare troppo per la pioggia”.

Tuttavia, l’attenzione si è focalizzata sul contatto tra lui e Marquez, suo compagno di squadra, con cui si è scontrato in pista negli ultimi minuti della seconda sessione di prove libere. Nel contatto si è rotta l’ala della moto nel sorpasso di Marquez ai danni del connazionale.

“Si sarebbe potuto evitare il contatto da parte mia, ma anche da parte sua – afferma Lorenzo – io avrei dovuto guardare indietro e lasciarlo passare, ma ha fatto di tutto per provare a fare il suo tempo fino all’ultimo”.

Arrivati al box, i due piloti hanno parlato per chiarire la situazione, concludendo la questione: “Capisco la sua versione e sicuramente non pensava di toccarmi. Se avessi lasciato qualche centimetro di margine, non si sarebbero persi che pochi millesimi”.

Durante la mattina australiana, in condizioni miste Lorenzo ha chiuso a più di tre secondi dal primo, migliorando sull’asciutto nel pomeriggio: “La gomma morbida mi ha permetto di abbassare di un secondo e mezzo. Questa gara sarà complicata perché su questa pista ultimamente fatico molto più che in altre”.